Возбуждено первое уголовное дело по обращению на прямую линию с Путиным

Москва, 20 июня. Уголовное дело возбуждено в Челябинской области после жалобы жителей села Варна президенту РФ Владимиру Путину, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Жители села Варна направили видеообращение на прямую линию с Владимиром Путиным. По их словам, поселок на две части разделяет железная дорога, при этом переход через нее не организован должным образом. Жителям приходится «лазить под поезда».

После обращения региональное управления СК РФ возбудило уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей».

Следователи осмотрели место, опросили заявителей, запросили документацию по техническому оснащению железнодорожной станции.

Ранее в СК РФ сообщили, что по обращениям граждан на прямую линию организован ряд проверок. В частности, в Татарстане организовано проведение доследственной проверки по обращению об отсутствии в поселке, где живут многодетные семьи, дорог, сетей водоснабжения и газопровода.

Также следователи начали проверку после обращения на прямую линию жителей городов Серов и Асбест из-за аварийного состояния жилых домов.

Прямая линия с Владимиром Путиным выйдет в эфир 20 июня в 12.00 по московскому времени. Программа будет транслироваться в прямом эфире телеканалов Первый, «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». По состоянию на 18 июня на прямую линию с Владимиром Путиным поступило 1,18 миллиона вопросов.

Также Федеральное агентство новостей запустит текстовую онлайн-трансляцию.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил ранее, что региональные власти начали реагировать на вопросы к прямой линии еще до начала эфира. Он также отметил, что глава государства лично просматривает видеообращения и письменные вопросы.