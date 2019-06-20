Бизнесмен Василий Бойко-Великий задержан по подозрению в хищении

Москва, 20 июня. Стражи порядка задержали предпринимателя Василия Бойко-Великого. Его обвиняют в хищении полумиллиона долларов, передает РИА Новости со ссылкой на адвоката Алексея Аверьянова.

По версии следствия, Бойко-Великий похитил 500 тысяч долларов со счета банка «Кредит-экспресс». Адвокат заявил, что его подзащитный не считает себя виновным. Бойко-Великий заключил с пострадавшим договор займа, который позже был погашен, отметил защитник.

Напомним, что Василий Бойко-Великий является председателям совета директоров группы компаний «Ваш финансовый попечитель». Предприниматель возглавляет Русский культурно-просветительный фонд имени святого Василия Великого.

Как сообщает РБК, в 2006 году против Бойко-Великого возбудили первое уголовное дело. Его обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере и легализации преступных доходов. Расследование уголовного дела продолжалось более десяти лет. Общая сумма ущерба, по версии следствия, составила более 347 млн рублей. В феврале 2016 году ГСУ СКР по Московской области закрыло дело в отношении Бойко-Великого «за отсутствием состава преступления».