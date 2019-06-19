Джонсон лидирует по итогам третьего тура выборов премьера Великобритании

Лондон, 20 июня. Лидером гонки за пост главы Консервативной партии и премьера Великобритании по итогам состоявшегося в среду третьего тура голосования парламентской фракции остается экс-глава МИД Борис Джонсон.

Как сообщает управляющий комитет партии, гонку покинул министр международного развития Рори Стюарт.

Согласно опубликованным данным, занимающий пока первое место Джонсон набрал 143 голоса членов фракции, глава МИД Джереми Хант — 54 голоса, глава министерства окружающей среды Майкл Гоув — 51 голос, глава МВД Саджид Джавид — 38 голосов.

Следующие туры голосования пройдут в четверг. После этого на пост премьера будут претендовать только два человека. Выборный процесс должен завершиться во второй половине июля. До момента избрания нового премьера на этом посту останется Тереза Мэй.

Комментируя выборы в интервью Федеральному агентству новостей, профессор факультета политологии и международных отношений Кентского университета Ричард Саква отметил, что выборы для многих из кандидатов — это не более чем тактический ход, а на самом же деле они совершенно не рассчитывают на свою победу. По его мнению, Джонсон входит в число «кандидатов, которые имеют неподдельные лидерские амбиции», он «всегда видел себя законным премьер-министром Великобритании».

Напомним, 7 июня Мэй сообщила об уходе с поста лидера Консервативной партии. Она останется временно исполняющим обязанности лидера партии до объявления имени преемника.

О намерении уйти в отставку Мэй заявила еще в конце мая. Сделать это ее вынудили однопартийцы, которые остались недовольны представленным Мэй обновленным соглашением с Евросоюзом о выходе Британии из объединения.