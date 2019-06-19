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Бензовоз протаранил рейсовый автобус на Урале, есть жертвы

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Бензовоз протаранил рейсовый автобус на Урале, есть жертвы

Челябинск, 19 июня. Авария с участием рейсового автобуса и бензовоза произошла в Челябинской области, два человека погибли.

Как сообщает главк МЧС по Челябинской области, ДТП произошло на 1750-м километре федеральной трассы М5 «Урал» в 15.49 по московскому времени.

В автобусе находились 12 человек, в том числе один ребенок. Пострадали четыре взрослых и один ребенок. Их увезли в больницы Златоуста. Погибли два человека.

По предварительным данным, бензовоз двигался по главной дороге и врезался в автобус, который не уступил ему дорогу, выезжая с второстепенной дороги.

Ранее три грузовика попали в ДТП в Московской области, на 48-м километре трассы А107. В результате инцидента никто не пострадал.

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Автор: Борис Николаев
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