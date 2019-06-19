Толкалина ответила на критику ее наряда с закрытия «Кинотавра»

Москва, 19 июня. Актриса Любовь Толкалина ответила комментаторам, недовольным ее выбором костюма на церемонию закрытия фестиваля «Кинотавтр».

В минувший вторник Толкалина опубликовала в Instagram короткое видео, продемонстрировав свое платье, открывающее длинные ноги актрисы. Однако среди восхищенных отзывов поклонников нашлись и те, кто жестко раскритиковал внешний вид актрисы.

«Бабушка оголила свои мослы…, может дедушкам и понравится», — написал пользователь под ником elenaivanovo.

«Ноги красивые? жуть просто, видимо кто то не видел красивых ног!» — считает chersvetulya.

«Форма ног, божественная, но…варикоз уже присутствует!» — обратила внимание khlopovskikhoksana9.

Спустя сутки Толкалина опубликовала новый пост, ответив всем хейтерам. Актриса выразила благодарность комментаторам за беспокойство о ее благополучии.

«Позвольте напомнить, я — актриса по профессии, и в природе моей — тяга играть и быть неузнаваемой.. сегодня я одна, завтра другая… и не стоит вешать ярлыков и сравнивать, тем более давать советы, что делать», — написала она.

В этот раз поклонники практически единогласно поддержали актрису.

«Красотка, красотка))) Возраст существует для не умных, с низкой самооценкой, не самореализованных женщин. Для нормальных — возраст только цифра», — написала natali.gavrilova777.

«Любовь, Вы Леди Совершенство, красивые, мудрые! Гениальны в своей работе! Остальные завидуют красоте!» — уверен nechaevavv.

Ранее «Известия» сообщали, что Толкалина в соцсетях разыграла своих поклонников о «рождении» сына. Сама актриса позже призналась, что «пузо» ей понадобилось для съемок в фильме.