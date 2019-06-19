Анна Семенович оказалась под капельницей

Москва, 19 июня. Бывшая солистка группы «Блестящие» Анна Семенович попала в больницу. Певица отравилась вареным языком на гастролях..

Семенович должна была посетить конные скачки на Центральном Московском ипподроме, которые были организованы радиостанцией Radio Monte Carlo. Однако из-за проблем со здоровьем мероприятие пришлось пропустить.

Она вынуждена была обратиться к врачам. Девушка в своем Instagram сняла себя под капельницей.

«Сплошное расстройство. Надеюсь, что поправлюсь. Кто отравлялся, меня понимает. Это очень неприятно», — написала певица.

Певица с грустью призналась, что из-за госпитализации нарушила свой рабочий график, она подчеркнула, что не любит тратить свое время впустую. Однако Семенович не унывает и продолжает позитивно смотреть на жизнь.

«У меня есть тюльпаны, фрукты, день позитивный и прекрасный», — заявила певица.

Также она рассказала, что очень любит яблоки, голубику и мандарины. Девушка считает, что важно правильно питаться. В настоящее время певица придерживается интервального голодания: принимает пищу только утром и вечером, а в перерывах пьет воду.

«В здоровом теле — здоровый дух», — заявила Семенович.

Ранее российская певица попала в базу данных скандально известного украинского сайта «Миротворец». Девушка давала концерты в Крыму и Донбассе, чем «сознательно нарушила украинскую границу», говорится в сообщении сайта.