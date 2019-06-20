Голый Порошенко ушел с молотка, а его партия повисла на краю пропасти

Главный редактор издания «Страна» Светлана Крюкова выставила на аукцион картину собственной кисти «Петр уже Пятый». Торги прошли на ее странице в социальной сети Facebook.

В центре композиции, как не сложно догадаться, пятый президент Украины Петр Порошенко в обнаженном виде. Тучную фигуру бывшего гаранта прикрывает лишь фиговый листок. Желающих запечатлеть уходящую эпоху в масле нашлось немало.

В торгах на импровизированной площадке поучаствовали известные политики, журналисты и общественные деятели. Стартовая цена лота составила 600 долларов. Депутат Илья Кива не пожалел на произведение искусства 800 «зеленых». Но конкуренты спасли семейный бюджет социалиста и оппозиционера от чрезмерных трат на искусство. Судя по всему, «голый король» ушел с молотка за 2500 американских долларов.

Название полотна «Петр уже Пятый» обыгрывает результаты свежих социологических исследований: партия Порошенко «Европейская солидарность» опустилась на пятое место по данным социологического исследования группы «Рейтинг».

Еще 10 июня КМИС давал «ЕС» 7,8% голосов, что позволяло политической силе с оптимизмом смотреть в будущее. Но за короткий промежуток времени уровень ее поддержки упал до критической отметки. Шансы Петра Алексеевича и его сподвижников зайти в парламент тают на глазах.

Эксперты объясняют эту тенденцию усилением партии Святослава Вакарчука «Голос» и «Украинской стратегии» премьер-министра Владимира Гройсмана.

«Падение рейтинга партии Порошенко является следствием роста рейтингов партии С. Вакарчука и партии В. Гройсмана. Если эти тенденции продолжатся, то «Европейская солидарность» вообще не попадет в Верховную Раду», — полагает известный политолог Владимир Фесенко.

Действительно, проект лидера «Океана Эльзы» показал впечатляющий рост. За партию рок-музыканта готовы отдать свои голоса 8,1% среди определившихся избирателей.

Дела премьера Владимира Гройсмана не так хороши. В активе у его «Украинской стратегии» 1,8% голосов. Для прохождения в парламент Владимиру Борисовичу необходим качественный шаг вперед, в который слабо верится. Тем не менее, его скромного электорального багажа вполне может хватить, чтобы похоронить надежды экс-президента на безбедное будущее в Раде, свободное от уголовной ответственности.

Любопытно, что главные «гробовщики» амбиций Порошенко еще недавно числились в рядах его ближайших соратников. Именно Петр Алексеевич пролоббировал назначение Гройсмана на должность премьер-министра.

На протяжении всей своей каденции Владимир Борисович не жалел слов похвалы в адрес главы государства. Но после фиаско покровителя на президентских выборов политик стремительно «эволюционировал». Выяснилось, что все это время он вынужден был работать во «враждебной» атмосфере. Более того, «старым» партиям давно пора на свалку истории.

«Старые партии, такие как БПП (БПП — Блок Петра Порошенко — название «Европейской солидарности до ребрэндинга» — прим. ФАН), «Батькивщина» должны отойти в прошлое. У них была возможность принимать важные для страны решения, но они этого не сделали», — цитирует УНИАН.

Главное, что к «старым премьерам» у Владимира Борисовича никаких претензий нет.

Вакарчук — тоже не образец преданности. В ходе президентской кампании певец активно призывал соотечественников «голосовать не по-приколу», то есть против Зеленского. То есть за Порошенко. Сегодня лидер «Океана Эльзы» тоже ополчился на ветеранов политического процесса, в том числе и на бывшего президента.

Не в пользу «Европейской солидарности» говорит и команда экс-президента. Петр Алексеевич анонсировал обновление своей политической силы. Однако на деле собрал хорошо знакомую украинскому избирателю публику.

«Если идти на выборы с людьми, набившими оскомину ещё 3 года назад, на что можно рассчитывать. И с теми же лозунгами, которые уже не зажгли один раз», — отмечает политолог Александр Деркач.

Для справедливости нужно заметить, что в первой десятке «ЕС» нашлось место и для менее «примелькавшихся» деятелей. Но и к ним вскоре нашлись серьезные претензии. Наталья Балансинович получила известность благодаря видео на YouTube, где чиновница откровенно по-хамски и по-матушке угрожает предполагаемым обидчикам. Широкая огласка записи привела к исключению Балансинович из списка.

Не оправдались и надежды на львовский десант. После поражения на выборах Порошенко решил сделать Львовскую область своей точкой опоры. Только в этом регионе он опередил Зеленского. Все остальные области и Киев отдали предпочтение Зеленскому. Однако едва ли город Льва послужил Петру Алексеевичу кузницей кадров. София Федина во время своих публичных выступлений старательно изображает из себя Гитлера в юбке, но подобная экспрессия лишь заставляет зрителей усомниться в психическом здоровье оратора. Такое «обновление» вряд ли по душе украинскому избирателю.