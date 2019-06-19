Странное видео с Алибасовым после отравления насторожило поклонников

Москва, 19 июня. В Сети опубликовано странное видео с участием продюсера Бари Алибасова, недавно выписанного из больницы. Отвечая на обычные вопросы, Алибасов впадает в пространные размышления о регате, мотоциклах и проститутках.

Как сообщает «МК», создатель группы «На-На» после выписки из клиники находится в своей квартире. Корреспондент издания пытался провести с Алибасовым интервью, чтобы выяснить, что же случилось в тот роковой день, когда Алибасов перепутал сок со средством для чистки труб.

Однако на вопрос «Что же случилось?» Алибасов начал рассказывать о поездке в Швейцарию, о некой регате с проститутками и черных мотоциклах.

Поклонники теряются в догадках: после того, что случалось, Алибасов внешне выглядит очень неплохо. У него четкая речь. Однако бессвязные разговоры заставляют беспокоиться, передает «Царьград».

Ранее в среду пиар-директор звезды Вадим Горжанкин заявил, что сознание продюсера после выписки из больницы не совсем ясное. Он отметил, что больной ест только специальную пищу.

Напомним, Алибасов был госпитализирован в больницу после того, как выпил очиститель для труб, перепутав его с соком, сообщали «Известия». Врачи диагностировали у него ожог пищевода, желудка и дыхательных путей.

Ранее в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей рассказал сын артиста Бари Бариевич Алибасов — младший пояснил, что средство для прочистки труб «Крот» очень похоже на обычную бутылку газировки. После инцидента высокопоставленные друзья Алибасова-старшего из Казахстана предложили сыну продюсера полностью организовать отцу лечение в горном районе страны, со всеми необходимыми врачами.