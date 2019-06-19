Клинцевич объяснил, почему Зеленский не закончит гражданскую войну в Донбассе

Москва, 19 июня. Президент Украины Владимир Зеленский не предпринимает никаких конкретных шагов для политического урегулирования конфликта в Донбассе, поскольку это «отвечает интересам заокеанского куратора Киева», считает член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

Российский сенатор обратил внимание на то, что обстрелы со стороны украинских силовиков в Донбассе продолжатся, «даже если стороны и договорятся о новом перемирии». Он подчеркнул, что «вооруженное противостояние является следствием системного конфликта между Киевом и непризнанными республиками, и пока он не получит политического разрешения обстрелы не прекратятся».

При этом Зеленский, по словам Клинцевича, не предпринимает никаких конкретных шагов для прекращения гражданской войны.

«Не в последнюю очередь, на мой взгляд, это объясняется тем, что продолжение военных действий на юго-востоке Украины отвечает интересам заокеанского куратора Киева. Еще одно тому подтверждение — недавнее решение Пентагона предоставить дополнительно 250 млн. долларов для наращивания потенциала Вооруженных Сил Украины», — отметил сенатор.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году. После госпереворота в Киеве Донбасс не согласился с новым руководством страны. В ответ на этот шаг украинские власти начали так называемую АТО, позднее переименованную в ООС, против региона. По информации ООН, жертвами военной операции стали не менее 10 тысяч человек.

В среду по итогам переговоров в Минске полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов заявил, что Киев не реализовал возможности по урегулированию ситуации в Донбассе, которые появились после проведения президентских выборов на Украине. Он обвинил Киев в срыве разведения сил в Донбассе на минувшей неделе, после чего произошло резкое усиление активности украинской армии.

Следующая встреча в Минске состоится 2 июля. Как сообщали «Известия», ключевыми темами переговоров останутся вопросы безопасности, обмен пленными и внедрение механизма по выплате украинских пенсий жителям региона.