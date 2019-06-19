Суд Киева принял иск против регистрации «новой церкви» Украины

Киев, 19 июня. Окружной административный суд Киева принял к рассмотрению иск о незаконности регистрации «новой церкви» Украины, сообщает юридический отдел канонической Украинской православной церкви.

Киевская митрополия УПЦ подала иск к министерству культуры Украины и государственному регистратору КП «Центр правовой помощи и регистрации», заявив о незаконности проведении госрегистрации религиозного центра «православной церкви Украины» (ПЦУ), сообщает «Царьград».

УПЦ просит суд отменить регистрацию «новой церкви», поскольку она была незаконной, передает «Взгляд».

ПЦУ была образована на «объединительном соборе» в Киеве в декабре 2018 года в результате слияния двух неканонических церковных структур, действовавших на Украине. Главой новой «автокефальной церкви» стал «митрополит» Епифаний Думенко.

Напомним, украинские власти на протяжении прошедшего года пытались заполучить автокефалию УПЦ. Константинопольский патриархат принял решение даровать ее раскольнической структуре на Украине. Решение Константинополя в РПЦ не одобрили, назвав его неканоническим и исключительно политическим.

В связи с этим синод РПЦ заявил о намерении разорвать общение с Константинополем. Также раскольников отказался признать и ватиканский Святой престол.

Отметим, в минувший вторник бывший глава неканонической Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ КП) Филарет впервые открыто признал, что «новая церковь» Украины не является канонической и не имеет автокефалии, передавали «Известия». Как пояснил Филарет, ПЦУ имеет томос по называнию, а по «по содержанию она не автокефальна». Кроме того, ее не признают канонической 13 поместных церквей, добавил он.