Проклятье Украины привело Ангелу Меркель в состояние тряски. Николай Стариков. ФАН-ТВ

Первое европейское турне Зеленского в качестве президента, политический кризис в Молдавии и задержание экс-главы УЭФА Мишель Платини. Постоянный обозреватель ФАН Николай Стариков поделился своей точкой зрения о важнейших событиях последнего времени.

— Первое европейское турне Зеленского в качестве президента. На встрече с главой Франции, Зеленский нашел ошибку в словах Эммануэля Макрона, в Германии не согласился с Ангелой Меркель, когда речь зашла о проекте «Северный поток — 2». Как прокомментируете?

— Если смотреть на первый международный визит Зеленского — первое турне европейское, с точки зрения его несогласия с европейскими политиками, то нам может показаться, что мы присутствуем при зарождении новой эры украинской политики, когда у Украины, казалось бы, появляется своя точка зрения на какие-то международные вопросы. На самом деле это большая иллюзия.

Итак, сначала Зеленский приезжает в Париж к Макрону, который как мы помним между первым и вторым туром президентских выборов на Украине почему-то вдруг решил принять у себя молодого, подающего надежды политика, что в принципе, конечно, шло вразрез с определенными дипломатическими нормами. То есть мы имеем все основания сказать, что Макрон, Франция выразила поддержку Зеленскому еще до его избрания.

Ну, казалось бы, благодарность Зеленского должна быть проявлена в каких-то дипломатических заявлениях. И что мы видим? Когда во время этого визита Зеленский и Макрон выходят к публике, рассказать о том, о чем они договорились, Макрон так мягко начинает говорить о том, что президент Украины выступает за мир, значит будут вестись переговоры с сепаратистами. Зеленский как-то встрепенулся и сказал, что здесь есть ошибка, вероятно, его не так поняли.

Я хотел обратить внимание на реакцию Зеленского. Человек обладает большим артистическим опытом. Это значит, что он прекрасно учит тексты, прекрасно умеет их воспроизводить, ловит реакцию публики, смотрит на те репризы, которые дает партнер и может вовремя вставлять какие-то фразы. Что ему не хватает как политику? Ему не хватает опыта. Макрон призвал к мирным переговорам и прекращению огня. Реакция Зеленского — меня не так поняли, этого не будет.

Я не думаю, что взаимопонимание между Макроном и Зеленским потерялось. Дело в том, что когда молодого, начинающего политика готовят, ему объясняют, что недопустимо, расставляют флажки, расставляют определенные вехи. И если кто-то говорит что-то, что выходит за рамки допустимого, ты должен отреагировать, ты не можешь это спустить. У Зеленского был первый серьезный экзамен на международной дипломатической арене. С точки зрения тех, кто привел Зеленского к власти, он справился с тем, что он должен был сделать. Зеленский не побоялся поставить на место Макрона, выставив его в глупом виде. Переговаривались несколько часов и «вы меня не так поняли». Ситуация, мягко говоря, странная.

Кто же эти люди, кто расставляет флажки Зеленскому так, что он не боится перечить Макрону? Кто-то серьезно может себе представить, что Зеленский став президентом в результате странной избирательной компании, снятого сериала, поддержки Макрона вдруг решает вести абсолютно независимую от Европы политику и продолжает ссориться с Россией, наговорив за короткий промежуток столько, что непонятно, как дальше вести переговоры. Это значит, что за Зеленским должен стоять кто-то такой, кто объясняет ему, что если надо ты можешь и Макрона поправить. Вопрос, что это за сила? Соединенные Штаты Америки.

После беседы с Макроном, где он ведет себя смело и бестактно, Зеленский переезжает в Германию, где проводит переговоры с Ангелой Меркель. Самым ярким событием этих переговоров стала «нездоровая» ситуация с Ангелой Меркель, которой стало плохо после беседы с Зеленским. Сложно представить насколько это болезненное состояние госпожи Меркель связано с предыдущими беседами с Зеленским. Это не очень похоже на солнечный удар, что-то было совершенно другое, Ангелу Меркель просто трясло. У солнечного удара совершенно другие симптомы. Есть какое-то проклятье над украинской государственностью, мне кажется, что это проклятье привело Ангелу Меркель в состояние тряски.

— Что можно сказать о политическом кризисе в Молдавии и попытке государственного переворота?

— Когда нам говорят, что какой-то олигарх может вести политику за все государство, независимую политику в отношении сильнейших держав мира — посмотрите на то, что случилось в Молдавии. Олигарх по фамилии Плахотнюк фактически узурпировал власть в Молдавии. Все это было сделано в соответствии с дипломатическими процедурами. На свои деньги он создал партию, купил других политических лидеров, купил судей Конституционного суда, купил политиков, полицейских — скупил государство на корню. И дальше государство начало действовать не в интересах молдавского народа, а в интересах Плахотнюка.

Залогом его политического будущего было противостояние между прозападным блоком и молдавско-пророссийским. И вдруг эти две политические силы между собой договорились. Это значит, что договорилась Москва и европейские столицы. Договорились создать коалицию, Плахотнюку понятно, что он потеряет власть, что будут возбуждены уголовные дела. Что он делает в этот момент? Он через свое влияние на Конституционный суд объявляет решение о создании коалиции неконституционным и через свою партию объявляет о новых выборах в парламент. Россия и Европа демонстрируют неприятие этого, это называется государственным переворотом, об этом говорит президент Молдавии Игорь Додон, который является легитимным президентом и которого «странный» молдавский суд в очередной раз отстраняет от власти. Единственная сила, которой мог бы апеллировать Плахотнюк — Соединенные Штаты Америки. Его надежда была только на американцев, но она не оправдалась.

Американский посол зашел побеседовать к нему, и вся эта узурпация власти закончилась. Плахотнюк убежал, руководители партии убежали, Конституционный суд тем же самым составом принял решение, отменяющее свое предыдущее постановление. Люди остались те же, но сила, которая их принуждала к определенным решениям — исчезла. Перенесемся на Украину в 2014 год: майдан, государственный переворот, узурпация власти, пост врио президента, который занял «кровавый пастырь». Если бы американский посол туда на 15 минут зашел и объяснил, что такого поста как врио украинского президента не существует в украинской конституции и все закончится для вас печально, ничего бы не было. Не было гражданской войны на Украине, тысячи убитых людей, дети, пострадавшие от всего этого ужаса.

Но американский посол туда пришел с другой целью. Он объяснил, что государственный переворот и есть торжество демократии, и мы вам будем помогать. И помогают до сих пор. Никакой Коломойский, никакой Ахметов не может противопоставлять себя США. Ключ к ситуации на Украине — это то, что случилось в Молдавии. Когда американцы меняют свою позицию, а Европа с Россией договариваются. Плахотнюку государственный переворот американцы не согласовали, и он сразу закончил всю эту деятельность и покинул страну. В Молдавии Россия и Европа договорились сбросить олигархический режим, и США были вынуждены присоединиться.

— Задержан экс-глава УЭФА Мишель Платини — ваше мнение по этому поводу, в чем истинная причина происходящего?

— Россия сегодня подвергается давлению со всех сторон. Это не только экономические санкции, попытки создать сложности экономики, финансирование так называемой «оппозиции», попытки раздувать любые случившиеся внутри России проблемы. Финансируемые из-за рубежа специальные службы, «дочки крымских офицеров», начинают разжигать существующие проблемы. Мишель Платини — известный футболист, один из функционеров футбольной организации.

С начала 2015 года был задержан по обвинению в коррупции. Что произошло? В 2018 году в России прошел прекрасный Чемпионат мира. И Мишель Платини был одним из тех функционеров ФИФА, кто отказался бойкотировать этот чемпионат, кто говорил, что надо его проводить, и ФИФА не может от него отказаться. Тогда было неудобно «прихватывать». Прошло несколько лет, и теперь повторно Мишеля Платини арестовывают якобы за коррупционное предоставление Чемпионата мира Катару.

Я напомню вам, что Катар был основным соперником России на чемпионат 2018 года. И если так вопрос стоит, то это не футбольная ассоциация, а «черт знает что». Сначала Катару не дали, а якобы коррупционно дали России, а потом тому же Катару тоже коррупционно дали Чемпионат мира. Глупость несусветная. Международным, политическим, экономическим, спортивным элитам показывается один наглядный сигнал — если вы выступаете за Россию, у вас все будет очень плохо. Единственный смысл всего, что сегодня происходит, в том числе и на футбольном поле. Это вызывает большую грусть, но большое знание всегда рождает большую грусть.