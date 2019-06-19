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Собчак появилась на публике с обручальным кольцом

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Собчак появилась на публике с обручальным кольцом

Москва, 19 мая. Ведущая Ксения Собчак появилась в эфире своей программы с обручальным кольцом на безымянном пальце.

Официальных сообщений о возможном бракосочетании Собчак не появлялось. Однако поклонники обратили внимание на украшение при просмотре выпуска шоу «Осторожно, Собчак», куда она пригласила журналиста Ивана Голунова.

Напомним, в середине марта Собчак рассказала в эфире федерального телеканала, что причиной ее развода с актером Максимом Виторганом стали недомолвки и взаимные претензии друг к другу. Как передавали «Известия», телеведущая подчеркнула, что им удалось после развода сохранить дружеские отношения. 

СМИ сообщали ранее, что Собчак после развода начала встречаться с режиссером Константином Богомоловым, который недавно занял пост худрука театра на Малой Бронной. В одном из выпусков «Осторожно, Собчак» Богомолов рассказал, что это назначение, возможно, последовало бы вне зависимости от его политической позиции.

Собчак появилась на публике с обручальным кольцом

После продолжительного интервью, в ходе которого Богомолов и Собчак обсудили театр, писательство, наркотики, режиссер отказался комментировать свою личную жизнь

В начале недели стало известно, что между Ксенией Собчак и редакцией журнала «Hello!», которым руководит Светлана Бондарчук, возник конфликт. Издание поместило на обложку фото Собчак с Константином Богомоловым, не спросив разрешения.

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Автор: Олеся Волкова
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