В петербургском ЗакСе признали блокадниками всех жителей Ленинграда. ФАН-ТВ

В преддверии Дня памяти и скорби — дня начала Великой Отечественной войны в Законодательном Собрании Петербурга приняли ряд законопроектов посвященных жителям блокадного Ленинграда и сохранению памяти погибших при защите Отечества.

Благодаря внесению изменений в «Социальный кодекс Санкт-Петербурга» блокадниками признали всех, кто прожил в осажденном Ленинграде хотя бы один день с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. В первую очередь инициатива касается детей, родившихся в осажденном городе. Теперь все без исключения жители блокадного Ленинграда получат право на бесплатный отдых в государственных пансионатах, денежные выплаты, а также льготы на проезд в городском общественном, а также пригородном железнодорожном и автобусном транспорте. А также ежемесячную доплату к пенсии инвалиды I группы будут дополнительно получать 10 тысяч рублей, II — 7 500 рублей, III — 5 000 рублей. До этого такие льготы получали петербуржцы, прожившие в Ленинграде не менее четырех месяцев. Устранить эту несправедливость ранее призывал и врио губернатора Северной столицы. Теперь около тысячи граждан будут достойны почетного звания жителя блокадного Ленинграда. По словам Вячеслава Макарова, льготы будут предоставляться за счет средств из городского бюджета. На реализацию потребуется 96 млн рублей. Сейчас в Петербурге около тысячи таких человек, 910 человек — инвалиды.

«Петербуржцам нужно помогать, особенно тем, кто был лишен детства, они ни игрушек не получали, ни играли в детские игры, это дань памяти прежде всего поколению победителей. Мы предлагаем предоставить дополнительные льготы социальной поддержки всем абсолютно, кто родился и жил в блокадном Ленинграде не зависимо от сроков пребывания, мы предлагаем меры дополнительной социальной поддержки. Сразу хочу сказать об особенных людях, о поисковиках им дано право имена воскрешать, имена погибших, и мы все знаем это выражение: «Пока не похоронен последний солдат, война еще продолжается», — сказал Вячеслав Макаров, председатель Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Также в первом чтении был принят законопроект «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества». Совет Законодателей РФ уже его поддержал, и теперь предложение направят в Государственную Думу. Региональные власти смогут закрывать определенные территории от проведения земляных работ до тех пор, пока не будут закончены поисковые мероприятия.

«Мы уже сейчас разработали инициативу, которая содержит три простых, но очень важных момента. Первое — мы предлагаем дать регионам больше полномочий в части порядка обследования мест воинских захоронений и порядка принятия решения, что делать дальше с этими захоронениями, либо обустроить монумент, либо стелу, либо памятник. Второе — мы предлагаем сделать так, чтобы собственники земельных участков, на которых будут выявлены эти воинские захоронения или уже находятся воинские захоронения, следили за надлежащим состоянием данных воинских захоронений, в том числе обеспечивали доступ поисковиков к вопросу исследования этих территорий. Потому что зачастую и такие ситуации возникали, когда на частной земле обнаруживались останки в результате проведения строительных работ, и собственники делали все, для того чтобы скрыть этот факт. Они самовольно перемещали эти останки или увозили их в неизвестном направлении», — рассказал Денис Четырбок, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга.

Артефакты, за исключением оружия и личных вещей, таких как фотографии, письма и медальоны, найденные во время раскопок, должны быть возвращены после соответствующей экспертизы поисковикам, чтобы они могли пополнять свои музеи и экспозиции. Нарушителям же будет грозить административное наказание в виде штрафа.