Сирия, 20 июня. Сирия, 20 июня. ВКС РФ ударили по позициям боевиков в Хаме, в Ракку прибыл конвой бронетехники США. В Идлибе ВВС Сирии атакуют расположения «Тахрир аш-Шам». Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВКС РФ: атаковали опорные пункты «Тахрир аш-Шам» на северо-западе провинции Хама.

ВВС Сирии: нанесли удар по позициям джихадистов в Идлибе и Алеппо, поддержали наступление САА в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ликвидировали тайник с оружием ИГИЛ1 в пустыне в провинции Дейр-эз-Зор, обмениваются ударами с боевиками «Тахрир аш-Шам» в Хаме.

«Сирийская свободная армия» (ССА): атаковала курдский отряд YPG и грабят местное население на севере Алеппо.

Курды: организовали встречу со старейшинами восточных поселений Дейр-эз-Зора, в Ракке провели рейды.

Международная коалиция: намеренно занижают оценку ситуации в лагере для беженцев Аль-Хол в Хасаке, перебросили в Ракку конвой подкрепления для курдского ополчения.

ВС Ирака: проводят расследование ракетной атаки в Мосуле, укрепляют свои позиции на севере страны.

Провинция Алеппо

Местный источник новостей в сети Twitter NotWoofers сообщил об столкновении курдский отряда SDF с протурецкой «Сирийской свободной армии» (ССА) у реки Сагур. Курды и боевики обстреляли друг друга из крупнокалиберных пулемётов. Заявления о потерях не опубликовала ни одна из сторон конфликта.

На севере провинции в кантоне Африн боевики ССА конфискуют автомобили местных жителей. Новостной портал ANF News передает, что поступали сообщения о том, что боевики изымают личный автотранспорт под предлогом что у владельцев нет официальных документов, заверяющих право собственности.

Источник также передал информацию о том, что SDF провели рейд к северу от Манбиджа в деревне Джумусия и арестовали одного жителя по подозрению в участии в диверсионной деятельности ИГИЛ.

В конце дня ВВС Сирии обстреляли ракетные установки боевиков на западе провинции, как сообщил новостной портал Baladi News. Информация о потерях пока что уточняется.

Провинция Дейр-эз-Зор

Утром рейд «Демократических сил Сирии» (SDF) прошел днем в деревне Аль-Намлия. Выходы из деревни были перекрыты со всех сторон курдскими бойцами, нескольким жителям удалось бежать через сельскохозяйственные угодья, как сообщил новостной портал Euphrates Post. Днем отряд провел обыски в поселке Аль-Хасан.

Источник также сообщил о встрече глав SDF со старейшинами восточных деревень провинции. Согласно курдским СМИ, на встрече обсуждались вопросы координации действий администрации SDF и местных племен. Курды пытаются наладить отношения с лидерами племен после волны антикурдских митингов на востоке Сирии.

Как сообщило днем новостное агентство SANA, рядом с поселком Куриа подразделение САА ликвидировало один из опорных пунктов боевиков «Исламского государства»1. В ходе рейда был захвачен склад боеприпасов.

В конце дня бойцы SDF обстреляли в городе Шхиль паром, который перевозил нефть на западное побережье Евфрата, занятое сирийской армией, как передает новостной портал Deir Ezzor 24. Оккупировав самую богатую нефтяными месторождениями часть страны, курды в очередной раз пресекают попытки переправить топливо на территории, подконтрольные правительству Сирии. В результате обстрела пострадало несколько мирных жителей.

Провинция Идлиб

Утром новостной портал Al-Masdar сообщил, что ВВС Сирии продолжили вылеты на юг Идлиба. Авиаудары был нанесены утром по расположениям боевиков «Тахрир Аш-Шам» в окрестностях деревни Свохан, и на подступах к столице Идлиб, в городе Аль-Бар и Ихсим, Серакиб и Кансафра, а также в горном районе Аз-Завия. Из артиллерии сирийской армией были обстреляны опорные пункты радикалов у города Хан-Шейхун, Шейх-Мустафа, у города Кафр-Саджна и Маарет-Хурма, о чем также сообщает источник. Информация о потерях среди джихадистов уточняется. В конце дня точечные удары были нанесены по джихадистским укреплениям на подступах к поселению Дейр-Сунбуль и Бенин.

Провинция Ракка

В столице провинции Ракка курдские отряды с поддержкой вертолетов международной коалиции провели очередной рейд по поиску и обезвреживанию боевиков «спящих ячеек» «Исламского государства».

Днем ополченцами SDF были демонтированы шесть вышек, принадлежащих турецким интернет-компаниям, в поселке Телль-Абьяд, как сообщил канал Step News Agency.

В конце дня новостное агентство Furat Post сообщило, что на американскую военную базу в городе Айн-Исса прибыла колонна подкрепления от международной коалиции из 14 грузовиков, загруженных военной техникой для курдских отрядов.

Провинция Хама

ВВС Сирии совершили несколько боевых вылетов, чтобы поддержать сирийскую армию с воздуха, ударив по джихадистам в окрестностях города Кафр-Зета и Аль-Латамина, о чем сообщил новостной портал Step News Agency. ВКС РФ совершили вылет в районе города Джабин.

Днем в районе поселка Джалама сирийской армией была отбита атака джихадистов, в ходе которой боевики понесли потери и в живой силе, и в боевой технике. Военные источники информагентства SANA опубликовали фотографии захваченного оружия, среди которых гранатометы и автоматы, пояса смертников и взрывчатка.

Вечером новостной канал Aleppo AMC сообщил о гибели мирного жителя в Хавиджа. Неразорвавшийся ракетный снаряд боевиков упал в сельскохозяйственных угодьях, где его обнаружил с летальным для себя исходом фермер.

Провинция Хасака

Пожары на северо-востоке Сирии уничтожать посевы, о чем сообщает агентство SANA, Один из очагов возгорания почти достиг военного аэропорта у города Камышлы днем. По сообщению местного источника в Twitter Breizhman1983, пожар начался в полдень в районе деревень Тель-Фарас и Аль-Думахия.

Как сообщает портал Риа Новости, центр примирения враждующих сторон (ЦПВС) обеспокоен оценкой ООН ситуации в лагере Аль-Хол. По мнению сотрудников центра, ООН преуменьшает реальный масштаб бедствия. ЦПВС обращает особое внимание на то, что США так и не решили ни одной из проблем беженцев вопреки обещаниям. В лагерь, в котором содержится 72 тысячи беженцев, большая часть которых женщины и дети, по-прежнему, не поступает гуманитарная помощь. У людей в Аль-Холе нет доступа к медикаментам и даже чистой питьевой воде, что влечет за собой вспышки инфекций и детской смертности.

Ирак

Утром ракета, выпущенная неизвестными, попала в район офисов крупнейших мировых нефтяных компаний в городе Басра, в том числе американского гиганта Exxon Mobil, в результате чего было ранено три человека, как передало новостное агентство Reuters. Второй ракетный удар был нанесен по иракско-американской военной базе в городе Мосул. По заявлению иракских военных, жертв и материального ущерба не было. Заявления об ответственности от какой-либо из террористических группировок пока что не поступало.

В конце дня иракская армия развернула войска на дороге между городами Махмур и Дибис чтобы предотвратить передвижение боевиков спящих ячеек ИГИЛ, о чем сообщило министерство обороны Ирака. За охрану района отвечают служба безопасности и 14-я пехотная дивизия. Армией будет развернуты контрольно-пропускные пункты в близлежащих от дороги деревнях и создание засад, чтобы обезопасить регион от боевиков, нападения которых за последние месяцы опасно участились.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)