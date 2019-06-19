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Чубайс и Лисин обменялись анекдотами в споре о «неправильных олигархах»

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Чубайс и Лисин обменялись анекдотами в споре о «неправильных олигархах»

Москва, 19 июня. Глава «Роснано» Анатолий Чубайс ответил анекдотом на критику со стороны владельца сталелитейной компании НЛМК Владимира Лисина.

По словам Чубайса, выступление Лисина на заседании бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) напомнило ему старый анекдот про женщину.

«Его сегодняшнее выступление на бюро РСПП как раз напомнило мне старый анекдот про то, что умный мужчина не дает женщине повода для обид, с другой стороны — умной женщине, чтобы обидеться, поводы не нужны», — пояснил Чубайс.

Он также добавил, что претензии со стороны Лисина звучали анекдотично, поэтому РСПП не стал их вносить в повестку заседания.

Позднее Лисин отреагировал на комментарий Чубайса, ответив ему своим анекдотом, передает издание «Ведомости».

«Умный мужчина зарабатывает, но часто не очень. Умная женщина тратит не заработанное ею, объясняя окружающим как блестят сережки», — говорится в комментарии.

Ранее Лисин раскритиковал Чубайса за публичное «навешивание ярлыков». По его словам, «Чубайс считает всех неправильными олигархами, и только себя правильным». При этом Лисин попросил РСПП проанализировать и дать оценку высказываниям Чубайса.

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Автор: Артем Никулин
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