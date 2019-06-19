СМИ узнали, что ФИФА может перенести ЧМ-2022 из Катара

Буэнос-Айрес, 19 июня. Руководство Международной федерации футбола (ФИФА) может перенести чемпионат мира 2022 года из Катара в другую страну. Об этом сообщает аргентинский телеканал TNT Sports.

Ранее бывший глава Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мишель Платини был задержан по подозрению в коррупции в офисе Антикоррупционного управления судебной полиции в пригороде Парижа — городе Нантере. Его подозревают в получении взятки при определении места проведения ЧМ-2022: право провести мировое первенство досталось Катару​​​. Позднее Платини освободили из-под стражи.

Как передает телеканал, сейчас в ФИФА проходят «тайные встречи». Их целью является немедленный поиск замены страны — хозяйки ЧМ-2020.

Напомним, место проведения чемпионата мира по футболу 2022 года определили 2 декабря 2010 года в швейцарском Цюрихе. Соперниками Катара были Австралия, США, Южная Корея и Япония. Турнир должен пройти с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в семи городах страны.

Мишеля Платини отстранил от футбольной деятельности комитет ФИФА по этике в 2015 году. Это решение было принято в связи переводом Йозефом Блаттером, который возглавлял Международную федерацию футбола с 1998 по 2015 год, двух миллионов швейцарских франков (около 1,7 миллиона евро) из средств организации на счета Платини в 2011 году. Срок дисквалификации Мишеля Платини должен истечь осенью 2019 года в связи с частичным удовлетворением апелляции, поданной экс-главой УЕФА.