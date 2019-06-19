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Спущен на воду первый катер «Грачонок» для охраны Крымского моста

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Спущен на воду первый катер «Грачонок» для охраны Крымского моста

Москва, 19 июня. В Рыбинске прошла церемония спуска на воду катера специального назначения проекта «Грачонок», который будет охранять Крымский мост, сообщает пресс-служба правительства Ярославской области.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов сообщил, что новый «Грачонок» отправится в распоряжение Росгвардии. Катер предназначен для борьбы с диверсионно-террористическими силами в акваториях и ближних к ним пунктах базирования. Судостроительный завод «Вымпел» построит для Росгвардии еще четыре подобных катера.

Спущен на воду первый катер «Грачонок» для охраны Крымского моста

Глава Росгвардии Виктор Золотов обратил внимание на то, что «Грачонок» «имеет высокие маневренные качества и мореходность, что позволяет решать широкий спектр задач». 

Крым воссоединился с Россией после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума. За возвращение в состав РФ проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. За пять лет в составе России Крым получил масштабное развитие, в том числе в области инфраструктуры. Крымский мост — самый длинный в Европе — был открыт в мае 2018 года. 

Спущен на воду первый катер «Грачонок» для охраны Крымского моста

11 июня полуостров Крым соединился с российской железнодорожной сетью. Рабочие осуществили стыковку рельсов железнодорожных путей на арке моста. Сразу же после этого по ним прошел тепловоз с вагонами.

Автомобильное движение по Крымскому мосту открылось в мае прошлого года, поезда планируют пустить по мосту в конце 2019 года.

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Автор: Олеся Волкова
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