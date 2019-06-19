Спущен на воду первый катер «Грачонок» для охраны Крымского моста

Москва, 19 июня. В Рыбинске прошла церемония спуска на воду катера специального назначения проекта «Грачонок», который будет охранять Крымский мост, сообщает пресс-служба правительства Ярославской области.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов сообщил, что новый «Грачонок» отправится в распоряжение Росгвардии. Катер предназначен для борьбы с диверсионно-террористическими силами в акваториях и ближних к ним пунктах базирования. Судостроительный завод «Вымпел» построит для Росгвардии еще четыре подобных катера.

Глава Росгвардии Виктор Золотов обратил внимание на то, что «Грачонок» «имеет высокие маневренные качества и мореходность, что позволяет решать широкий спектр задач».

Крым воссоединился с Россией после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума. За возвращение в состав РФ проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. За пять лет в составе России Крым получил масштабное развитие, в том числе в области инфраструктуры. Крымский мост — самый длинный в Европе — был открыт в мае 2018 года.

11 июня полуостров Крым соединился с российской железнодорожной сетью. Рабочие осуществили стыковку рельсов железнодорожных путей на арке моста. Сразу же после этого по ним прошел тепловоз с вагонами.

Автомобильное движение по Крымскому мосту открылось в мае прошлого года, поезда планируют пустить по мосту в конце 2019 года.