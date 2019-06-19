Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новости Сирии

Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в провинции Латакия

58
0 Оставить комментарий

Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в провинции Латакия

Москва, 19 июня. Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Бакин рассказал о зафиксированных нарушениях режима прекращения огня в САР со стороны боевиков.

Как отметил генерал-майор, под обстрелы попали населенные пункты провинции Латакия — Эль-Харуф, Эль-Арейм, Хамрат, Мамухия, Сафсафа, Ардаш-Даг.

Напомним, армия Сирии смогла достичь прогресса в окрестностях Хамы в рамках операции по освобождению окрестностей города Скальбия в рамках масштабной военной операции в регионе.

 

infox - new
Автор: Тимур Румянцев
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров