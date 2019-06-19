Боевики в Сирии обстреляли населенные пункты в провинции Латакия

Москва, 19 июня. Руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Бакин рассказал о зафиксированных нарушениях режима прекращения огня в САР со стороны боевиков.

Как отметил генерал-майор, под обстрелы попали населенные пункты провинции Латакия — Эль-Харуф, Эль-Арейм, Хамрат, Мамухия, Сафсафа, Ардаш-Даг.

Напомним, армия Сирии смогла достичь прогресса в окрестностях Хамы в рамках операции по освобождению окрестностей города Скальбия в рамках масштабной военной операции в регионе.