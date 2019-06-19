МИД РФ заявил о сфальсифицированности используемых следствием видео по MH17

Москва, 19 июня. Экспертизы, проведенные российскими специалистами, доказали сфальсифицированность видеоматериалов, используемых совместной следственной группой (ССГ), которая расследует причины крушения малайзийского Boeing-777 на Украине в 2014 году. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

В ведомстве подчеркнули, что Россия вопреки заявлениям ССГ о якобы отказе Москвы от полноценного сотрудничества, с первого дня катастрофы предлагала свое содействие следствию и предоставляла все имеющиеся данные по трагедии.

Речь идет о рассекречивании данных о российской военной технике и проведении сложного эксперимента концерном «Алмаз-Антей». Также, указали дипломаты, в колоссальный объем работ, проделанный Россией, входит передача первичных радиолокационных данных и документации, доказывающей украинскую принадлежность ракеты, сбившей малайзийский Boeing.

«А также высокоточных экспертиз, доказывающих сфальфисицированность видеоматериалов, на которые полагается в своих выводах ССГ», — говорится в сообщении МИД РФ.

Как напоминает «Царьград», самолет Boeing-777 (рейс MH17) потерпел крушение на территории Донецкой области 17 июля 2014 года, когда направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур. В результате авиакатастрофы погибли 298 человек. Международная группа следователей установила, что лайнер был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук».

Минобороны РФ в сентябре прошлого года обнародовало документы с грифом «совершенно секретно». Согласно этой информации, ракета, которая сбила Boeing, была произведена в 1986 году, пишет «Свободная Пресса», и отправлена в воинскую часть Украинской ССР. После этого она обратно в Россию не вывозилась.

Александр Шульгин, посол России в Нидерландах, обращал внимание на то, что объединенная следственная группа, которая ведет расследование авиакатастрофы малайзийского Boeing в Донбассе, не реагирует на данные, предоставляемые Россией.

Раскритиковал расследование крушения Boeing-777 и премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад. Он назвал его излишне политизированным и выразил сомнения в выводах Нидерландов о том, что ответственность за аварию якобы лежит на России.