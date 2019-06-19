Проекты для лучшей жизни. В Москве открылся форум социальных инноваций. ФАН-ТВ

В Москве открылся третий форум социальных инноваций, направленный на развитие социальной инфраструктуры в России и улучшение качества жизни различных категорий населения.

В рамках форума работает выставка инновационных соцпроектов субъектов РФ, которую посетили мэр Москвы Сергей Собянин, председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и министр здравоохранения России Вероника Скворцова. Главная цель форума — обмен лучшими региональными практиками для дальнейшего их применения в разных городах страны.

«Это уже третий форум социальных инноваций, который проводится Советом Федерации, и форум за эти годы уже уверенно, авторитетно зарекомендовал себя как площадка для взаимодействия федеральных органов исполнительной власти, регионов, некоммерческих социально-ориентированных общественных организаций, обмена между лучшими региональными практиками»,— говорит Игорь Каграманян, член Совета Федерации РФ.

В первый день форума прошла стратегическая сессия «Москва — территория инновационного развития социальной сферы», на которой столица поделилась накопленным опытом с субъектами России. Например, главный архитектор Москвы отметил, что большую роль в комфортной жизни граждан имеет состояние города и его инфраструктура.

«Мы считаем, что город сам по себе — огромный социальный объект, который призван, на мой взгляд, формировать у людей правильные привычки, правильные отношения друг к другу, правильное отношение к своей жизни. Город должен быть разнообразным, хорошим по архитектуре, привлекательным и мотивирующим к правильному образу жизни. Концепция известна уже всем и перенимается другими регионами. Формирование общественных пространств, работая с теми же парками, с набережными города, например, порождает у людей простые вещи — гулять, ходить по улице, бегать регулярно и явно уходить из других привычек типа смотрения дома телевизора»,— поделился Сергей Кузнецов, главный архитектор Москвы.

В некоторых регионах уверены, что Москва занимает лидирующие позиции среди городов России вовсе не из-за бюджета, а улучшать социальные возможности можно и нужно в любом регионе.

«Часто на таких форумах, слушая Москву, сидят и думают, что это все московский бюджет и регионам это все не по карману, но эти вещи можно делать, по большому счету, не имея московского бюджета и чуть по-другому реализуя, может проще стандарты брать. То, что мы делаем в Пермском крае во многом идет в том же направлении и во многом, конечно, основано на московских новациях, потому что Москва активно делится этими новациями. Например, мы в этом году внедряем московскую электронную школу в полном объеме»,— считает Максим Решетников, губернатор Пермского края.

Форум будет длиться три дня и объединит более 3 000 участников из всех субъектов России. Здесь регионы и инвесторы подпишут ряд соглашений о реализации инфраструктурных проектов в социальной сфере. Впервые за три года существования форум проходит в открытом формате и посетить его может любой желающий. Можно не только прослушать открытые сессионные дискуссии, но и принять участие в масштабной программе «Москва — территория инновационных решений прорывного развития», а также посмотреть благотворительные спектакли, концерты, принять участие в танцевальном мастер-классе, поиграть в настольный теннис, игры, и многое другое.