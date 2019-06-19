Эрдоган обвинил власти Египта в убийстве экс-президента Мурси

Анкара, 19 июня. Бывший президент Египта Мухаммед Мурси был убит во время судебного заседания 17 июня. Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Турецкий лидер напомнил, что перед смертью Мурси бился в конвульсиях на протяжении 20 минут. При этом никто из присутствующих не вмешивался в ситуацию и даже не попытался оказать помощь экс-президенту Египта.

«Мурси погиб не естественной смертью, а был убит. Турция будет следить за развитием этой темы», — сказал Эрдоган.

Президент Турции заявил, что Анкара сделает все, чтобы добиться справедливости в этом деле, отметив, что власти Египта должны ответить перед международным трибуналом, передает ТАСС.

«Мы призываем Организацию исламского сотрудничества подключиться к проблеме. Она должна принять меры», — добавил Эрдоган.

Напомним, 17 июня Мурси скончался во время судебного заседания, в ходе которого рассматривалось дело о шпионаже. По данным властей Египта, Мурси скончался в результате сердечного приступа.

Турция поддерживала Мухаммеда Мурси, поэтому считает его свержение антиконституционным, ответственность за которое несет нынешний президент Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси.