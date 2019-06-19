Активисты Петербурга собрали подписи за лишение Резника мандата депутата. ФАН-ТВ

Экс-координатор движения «Антидилер» в Санкт-Петербурге Антон Облицов вместе с другими активистами пришел в Мариинский дворец, чтобы передать в Законодательное Собрание Петербурга подписи за отстранение Максима Резника от должности председателя комиссии по образованию.

Активисты собирали подписи на центральных улицах Петербурга с 5 июня, и менее чем за две недели им удалось получить свыше 10 000 голосов за лишение Максима Резника мандата депутата ЗакСа. Всплывшие в СМИ факты его пристрастия к наркотикам, а также отказ от медосвидетельствования, вызвали широкий общественный резонанс. Горожане уверены, что он порочит представительный орган власти Северной столицы и подрывает авторитет депутатского сообщества.

«Ситуация имеет огромный общественный резонанс. Я смотрю новости петербургские и федеральные последние несколько месяцев и вижу, что вопрос витает в воздухе. Его обвиняют, его критикуют, однако четкого исхода данная ситуация не получила по факту. Мы хотим, чтобы депутаты Законодательного Собрания задали ему вопрос у себя после того, как они рассмотрят наши подписи. Максим Львович, давайте поставьте конец этим слухам и кривотолкам, надо как-то разобраться. Мы просим в течение 7 дней председателя Законодательного Собрания Вячеслава Макарова дать ответ по Максиму Резнику, достоин он быть депутатом или нет. Я действительно считаю, что не только депутат, но и любой представитель власти не должен употреблять наркотики», — рассказал Антон Облицов, представитель инициативной группы.

Ввиду широкого общественного резонанса, инициативная группа просит Законодательное Собрание Санкт-Петербурга в течении 7 дней принять решение об отстранении Максима Резника со всех занимаемых должностей и лишить его депутатских полномочий. Однако по закону обращение может быть рассмотрено только в течение 30 дней.