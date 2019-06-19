Сирия новости 19 июня 22.30: в Алеппо протурецкие боевики грабят население, в Ракку прибыл конвой бронетехники США

Сирия, 19 июня. В Алеппо протурецкие боевики ССА грабят население, в Ракку прибыл конвой бронетехники США для курдских отрядов. В Дейр-эз-Зоре курдами был обстрелян паром, который перевозил топливо на территорию сирийской армии. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния:

ВВС Сирии: нанесли точечные удары по расположениям джихадистов в южных районах провинции Идлиб и на западе Алеппо.

«Сирийская свободная армия» (ССА): грабят мирное население на севере Алеппо в Африне.

Курды: обстреляли паром, который перевозил нефть с восточного побережья Евфрата в зоны контроля сирийской армии в Дейр-эз-Зоре.

ВС Ирака: усиливают свои позиции в районе городов Махмур и Дибис на севере страны.

Международная коалиция: направили еще один конвой военной техники для курдского ополчения в Ракку.

Провинция Алеппо

На севере провинции в кантоне Африн, оккупированном протурецкими бандформированиями, боевики конфискуют автомобили местных жителей. Новостной портал ANF News передает, что согласно сообщениям от жителей Африна, боевики изымают личный автотранспорт под предлогом того, что у владельцев нет официальных документов, заверяющих право собственности. В деревне Сеннара и Кармталька радикалы изъяли у фермеров тракторы, без которых теперь невозможно собрать урожай.

ВВС Сирии обстреляли ракетные установки боевиков на западе провинции, как сообщает новостной портал Baladi News. Информация о потерях пока что уточняется.

Провинция Дейр-эз-Зор

На севере провинции курдское ополчение «Демократических сил Сирии» (SDF) обстреляло в Шхиле паром, который перевозил нефть на западное побережье Евфрата, как передает новостной портал Deir Ezzor 24. Оккупировав самую богатую нефтяными месторождениями часть страны, курды в очередной раз пресекают попытки переправить топливо на территории, подконтрольные правительству Сирии. В результате обстрела пострадало несколько мирных жителей.

Как сообщает тот же источник, пожар, который не сумели потушить за несколько часов уничтожил урожай в сельскохозяйственных угодьях поселка Тель-Тамр. Курдское ополчение по-прежнему не справляется с огнем, охватившим поля на востоке провинции.

Провинция Идлиб

На юге провинции продолжаются боевые вылеты сирийских ВВС. Авиаудары с военных самолетов авиации САР были нанесены по укрепрайонам альянса «Хайят Тахрир Аш-Шам» и возглавляющей его «Джебхат Ан-Нусры»1 на подступах к поселению Дейр-Сунбуль и Бенин, как передает Step News Agency. По информации военного источника в сети Twitter Halab Today TV, были также атакованы с воздуха позиции боевиков в окрестности города Маарет ан-Нуман. В настоящий момент сведения об уроне, нанесенном джихадистам уточняются.

Провинция Ракка

Как сообщает новостное агентство Furat Post в Facebook, на американскую военную базу в городе Айн-Исса в северной части Ракки прибыла колонна подкрепления от международной коалиции из 14 грузовиков, загруженных военной техникой для курдских отрядов. Коалиция во главе с США продолжает поддерживать курдских оккупантов в провинции, снабжая их военной техникой и боеприпасами.

Ирак

Иракская армия развернула войска на дороге между городами Махмур и Дибис чтобы предотвратить передвижение боевиков спящих ячеек ИГИЛ1, о чем сообщило министерство обороны Ирака. За охрану района отвечают служба безопасности и 14-я пехотная дивизия. Армией будет развернуты контрольно-пропускные пункты в близлежащих от дороги деревнях и создание засад, чтобы обезопасить регион от боевиков, нападения которых за последние месяцы опасно участились.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)