Симферополь, 19 июня. Через пять лет в Крыму вернется в строй Межгорное водохранилище, которое сможет дать Симферополю, Евпатории и Севастополю 35 млн кубометров воды прозапас, сообщил директор госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов.

Как сообщает ForPost, Баженов обратил внимание на то, что Симферополь остается пока самым проблемным регионом в части гарантированного водоснабжения, поскольку здесь «нет ни скважин, ни рек». В связи с этим «разработана идея возвращения в строй Межгорного водохранилища».

Наполнение искусственного наливного водоема идет за счет зимне-весенних паводковых вод. Ранее Крыму были выделены средства на проектно-изыскательские работы по перехвату в паводковый период этих вод и возобновлению деятельности водохранилища. Для финансирования реконструкции в федеральной целевой программе социально-экономического развития Республики Крым и Севастополя заложены 25 млрд рублей.

По мнению Баженова, к 2024 году водохранилище «уже заработает».

Отметим, в 2014 году Киев решил «наказать» крымчан за их сознательный выбор, перекрыв Северо-Крымский канал. По каналу на полуостров поступала пресная вода. Однако, как сообщили в МИД РФ, «Крым сумел адаптироваться к новым условиям, продолжив свое динамичное развитие, в то время как граничащей с полуостровом Херсонской области теперь грозит экологическая и эпидемиологическая катастрофа».

Крым воссоединился с Россией после проведенного на полуострове в марте 2014 года референдума. За возвращение в состав РФ проголосовали 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя. За пять лет в составе России Крым получил масштабное развитие, в том числе в области инфраструктуры. Крымский мост — самый длинный в Европе — был открыт в мае 2018 года. Еще одним крупным объектом Крыма стало здание нового терминала аэропорта «Симферополь».