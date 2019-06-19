Путин заявил, что Россия должна стать примером успешного социального развития

Москва, 19 июня. Россия может и должна стать примером успешного социального развития. Об этом говорится в телеграмме президента РФ Владимира Путина участникам, организаторам и гостям III Форума социальных инноваций регионов, опубликованной на сайте Кремля.

Глава государства отметил, что мероприятие собрало в столице большую и сплоченную команду из разных регионов России, в которую вошли представители органов власти, бизнесмены, эксперты, представители социально ориентированных НКО и волонтеры. По словам Владимира Путина, этих людей объединяет серьезная задача, которая заключается в повышении качества жизни людей.

Президент России подчеркнул, что развитие здравоохранения и образования, а также поддержка семьи и улучшение демографической ситуации являются национальным приоритетом.

«Убежден, Россия может и должна стать примером успешного социального развития, потому что смыслом, сутью нашей политики является человек, создание лучших возможностей для семьи, роста её благополучия и воспитания детей», — сказал Владимир Путин.

III Форум социальных инноваций регионов стартует в Москве и продлится три дня. Для гостей мероприятия будут организованы показы спектаклей. Все собранные средства направят на благотворительность.