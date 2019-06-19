Посол Венесуэлы рассказал о подготовке визита Мадуро в Россию

Уфа, 19 июня. Москва и Каракас совместно работают над организацией визита в Россию президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Об этом рассказал посол латиноамериканской страны Карлос Рафаэль Фариа Тортоса.

Ранее министерство иностранных дел Венесуэлы сообщило о скором визите президента республики в Россию. Пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков, комментируя сообщение, заявил, что «пока точной информации нет».

При этом министр иностранных дел РФ Сергей Лавров не исключил встречу президента РФ Владимира Путина с Мадуро в ближайшее время. Глава ведомства подтвердил, что Москва всегда готова общаться с коллегами из Каракаса на высшем и высоком уровнях.

Как уточнил посол Венесуэлы в Москве, соответствующее уведомление о готовящемся визите Мадуро послано в российский МИД. По его словам, подготовка условий для того, чтобы поездка состоялась как можно скорее, идет полным ходом.

«Наше министерство иностранных дел готовит график, и, когда дата [визита] будет определена, мы ее обнародуем», — сообщил РИА Новости дипломат на полях международной встречи по безопасности в Уфе.

Согласно официальному Каракасу, в ходе визита Мадуро в Россию планируется подписание многочисленных соглашений.

Напомним, в Венесуэле 22 января начались акции протеста оппозиции, выступающей против законно избранного президента. Уже на следующий день спикер парламента страны Хуан Гуайдо объявил себя временно исполняющим обязанности главы государства. Его сразу же поддержали США, а затем и Канада, Израиль и ряд других государств.

В то время как Россия, а вместе с ней Китай, Куба, Мексика и другие страны заявили о поддержке действующего президента Мадуро, пишет «Царьград». В Москве назвали происходящее в Венесуэле квазипереворотом и заявили о недопустимости внешнего вмешательства во внутренние дела латиноамериканской страны.

Ранее, как сообщала «Свободная Пресса», Мадуро озвучил сумму, в которую обошлась попытка его убийства в прошлом году. По его словам, речь идет о 20 миллионах долларов.