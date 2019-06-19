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Российского разработчика компьютерных игр приговорили к году тюрьмы в США

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Российского разработчика компьютерных игр приговорили к году тюрьмы в США

Вашингтон, 19 июня. Суд в США приговорил российского разработчика компьютерных игр Олега Тищенко к одному году лишения свободы.

Тищенко уже отсидел этот срок в СИЗО, пока длилось следствие и судебное разбирательство, поэтому в ближайшее время он будет депортирован в Россию.

«С учетом отбытого срока подсудимый будет выпущен и передан агентам внутренней безопасности… Они отвезут подсудимого в международный аэропорт Солт-Лейк-Сити для самостоятельной депортации в Россию», — сообщил представитель суда.

Власти США обвиняли Тищенко в незаконном приобретении технической документации к американским военным самолетам. Дело против Тищенко было возбуждено в 2016 году, однако россиянин был задержан в июне 2018 года в Грузии, после чего его экстрадировали в США, передает РИА Новости.

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Автор: Артем Никулин
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