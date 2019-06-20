Прямая линия с Путиным: как воспользоваться последним шансом задать вопрос президенту

Всего несколько часов осталось до начала одного из важнейших телевизионных событий года: прямой линии с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой каждый россиянин имеет возможность задать вопрос или высказать просьбу главе государства и шанс получить ответ.

Ровно в полдень в четверг, 20 июня, на главных телевизионных каналах и радиостанциях страны, а также в Интернете стартует 17-я «Прямая линия с Владимиром Путиным».

Как воспользоваться последним шансом задать вопрос президенту

Телефоны, по которым еще можно успеть задать президенту, а также другие способы непосредственно обратиться к главе государства представлены в инфографике Федерального агентства новостей.

Напомним, с территории России все звонки бесплатные. Все SMS и MMS-сообщения для абонентов российских операторов связи также бесплатны. Бесплатными являются и все официальные приложения для записи вопросов, видеообращений и просьб президенту.

Для тех, кто еще не успел напрямую обратиться к главе государства, ничего не потеряно: вопросы будут принимаются вплоть до окончания программы «Прямая линия с Владимиром Путиным».

Кстати, по последним данным в этом году на прямую линию россияне уже задали Путину более миллиона вопросов. Если вашего вопроса среди них еще нет, не упустите свой последний шанс обратиться к президенту.

Где смотреть прямую линию с Владимиром Путиным

Отметим, кроме традиционных вещателей — Первого канала, телеканалов «Россия 1», «Россия 24» и ОТР (с сурдопереводом), радиостанций «Радио России», «Маяк» и «Вести FM» — к трансляции в этом году присоединилось НТВ. Также посмотреть прямую линию с президентом можно в Интернете: на сайтах всех вышеперечисленных ресурсов.

Федеральное агентство новостей будет оперативно, фактически в онлайн-режиме информировать читателей о содержании прямой линии с Владимиром Путиным.

Какие вопросы президенту имеют больше шансов на ответ

Больше шансов на ответ у вопросов, актуальных не только для вас лично, но и для многих россиян. Это касается также вопросов и обращений, посвященных проблемам жителей вашего региона. При этом форма вопроса и когда именно он задан, решающего значения не имеет. Замечено, что президент иногда отвечает на вопросы, заданные в самом конце прямой линии.

Также Владимир Путин в ходе телевизионного общения с гражданами нередко отвечает на оригинальные и интересные вопросы, в том числе записанные на видео. Президент выполняет и некоторые просьбы россиян или помогает решить их насущные проблемы.

Кроме того, во время прямой линии как говорится на низком старте находятся главы и представители исполнительной власти регионов, чтобы немедленно решить некоторые проблемы, озвученные в прямом эфире.

Итак, внимание на экран! В 12.00 стартует 17-я «Прямая линия с Владимиром Путиным»!