РФ передала следствию по МН17 данные, доказывающие украинскую принадлежность ракеты 

Москва, 19 мая. Российская сторона передала Совместной следственной группе (ССГ) документацию, доказывающую украинскую принадлежность ракеты, сбившей малайзийский Boeing-777, говорится в заявлении министерства иностранных дел РФ.

В МИД РФ раскритиковали заявления, озвученные ССГ в среду о якобы причастности российских военнослужащих к катастрофе МН17. Подобные обвинения в ведомстве назвали голословными.

В ведомстве обратили внимание на то, что «данные, предоставляемые следствию российской стороной, по-прежнему упорно игнорируются». В частности, ранее российская сторона передала следствию первичные радиолокационные данные и документацию, доказывающую украинскую принадлежность ракеты, сбившей малайзийский Boeing-777. Кроме того, были представлены результаты высокоточных экспертиз, доказывающих сфальфисицированность видеоматериалов, на которые полагается в своих выводах ССГ.

Самолет Boeing-777 (рейс MH17) потерпел крушение на территории Донецкой области 17 июля 2014 года, когда направлялся из Амстердама в Куала-Лумпур. Международная группа следователей установила, что лайнер был сбит из зенитно-ракетного комплекса «Бук», сообщала «Газета.ру». 17 сентября Минобороны РФ обнародовало документы с грифом «совершенно секретно». Согласно этой информации, ракета, которая сбила Boeing, была произведена в 1986 году и отправлена в воинскую часть Украинской ССР. После этого она обратно в Россию не вывозилась.

Посол России в Нидерландах Александр Шульгин обращал внимание на то, что ССГ, которая ведет расследование авиакатастрофы, не реагирует на данные, предоставляемые Россией.

Ранее премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад раскритиковал расследование крушения Boeing-777, назвав его излишне политизированным, и выразил сомнения в выводах Нидерландов о том, что ответственность за аварию якобы лежит на России. Как сообщал RT, премьер-министр выразил недовольство ходом расследования, которое проводит ССГ под руководством Генпрокуратуры Нидерландов. Он отметил, что Малайзии по «каким-то причинам» не предоставили доступ к черным ящикам, хотя страна имеет право работать в экспертной группе, поскольку в авиакатастрофе погибли малайзийские граждане.