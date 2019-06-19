Раздобревшая звезда сериала «Не родись красивой» восхитила поклонников своим талантом

Москва, 19 июня. Российская актриса театра и кино Нелли Уварова рассказала, как сериал «Не родись красивой» повлиял на ее судьбу.

Уварова стала героиней телепрограммы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1». По словам актрисы, после выхода на экраны сериала «Не родись красивой» ее стали узнавать на улице. Уварова подчеркнула, что зрители искренне сопереживали героине, которая прошла путь от «гадкого утенка» до прекрасного лебедя, став обладательницей женского счастья.

Кроме того, зрители начали массово ходить на спектакли Российского академического молодежного театра, в котором работала Уварова. При этом режиссеры начали массово предлагать ей роли в своих фильмах.

Актриса также добавила, что в этот период она вышла замуж за режиссера Сергея Пикалова, с которым была знакома несколько лет. Однако брак длился всего лишь три года. Уварова уверенна, что именно она несет ответственность за разрыв брака.

«Я беру всю ответственность на себя за разрыв этих отношений. Я просто эмоционально выгорела. У меня наступила депрессия. Мне была нужна тишина и уединение», — рассказала актриса.

Уварова также добавила, что умеет управлять своим настроением. По словам актрисы, музыка и песни помогают ей бороться с грустью и депрессией. Данное заявление удивило ведущего Бориса Корчевникова и зрителей телепередачи «Судьба человека», которые оставили массу положительные отзывы.

«Как она мне нравится своей непохожестью на всех. Боря, благодарю!» — пишет Натали.

«Очень прелестная женщина и замечательная актриса. Нравятся ее работы в Фильмах «Я остаюсь» и «Тяжёлый песок». К сожалению сейчас редко видим ее на экране. Жаль, одни и те же лица приелись и набили оскомину», — отмечает Екатерина Ильина.

«Нелли говорит, как поэтесса, почему то мне так кажется, ее история как одна из грустных книг», — пишет BReDo_official.

Кроме того, многие зрители отметили, что Уварова «раздобрела» заметно прибавив в весе.