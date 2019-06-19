Жириновский объяснил свой уход с заседания Госдумы

Москва, 19 июня. Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский покинул зал пленарных заседаний Госдумы в знак протеста после того, как парламентарии отказались принимать законопроект об упрощенном получении российского гражданства для иностранных граждан русского происхождения.

Политик объяснил свой уход тем, что был возмущен отказом правительства и профильного комитета Госдумы по развитию гражданского общества. По его словам, представленный законопроект никоим образом не ограничивает ничьи права, а наоборот — расширяет права самого большого, государствообразующего народа России.

«И это чудовищно, это кощунство отказывать в таком законе», — цитирует Жириновского KP.Ru.

Как утверждает руководитель фракции, дискриминация русских длится с 1917 года. Он напомнил о миллионах соотечественников, желающих вернуться на историческую родину и сталкивающихся с некоторыми препятствиями, например, с экзаменом по русскому языку.

«Из-за отказа Госдумы я покинул зал заседаний парламента. Позор тем, кто отказывает миллионам русских в праве вернуться в Россию!» — заключил политик.

Ранее в интервью Федеральному агентству новостей депутат Государственной думы РФ Эрнест Валеев объяснил, что предложенный Жириновским законопроект противоречит конституционным нормам. По его словам, инициатива не учитывает многие моменты - в частности то, что нельзя предоставлять кому-либо преимущество по национальному признаку. Он добавил, что подобный законопроект мог рассматриваться, если бы он касался не только представителей русской национальности.

В Сети появилась видеозапись, на кадрах которой запечатлено, как лидер партии ЛДПР покидает заседание Госдумы.