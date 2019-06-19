Матильда рассказала, как вывела Шнурова из запоя

Москва, 19 июня. Бывшая жена лидера группировки «Ленинград» Сергея Шнурова Матильда пожаловалась на запои экс-супруга и рассказала, как помогала ему справиться с алкогольной зависимостью.

На лекции в Москве, посвященной здоровому образу жизни, Матильда разоткровенничалась и рассказала о совместной жизни с артистом. Она поделилась, что познакомилась со Шнуровым, когда ей было чуть больше 20 лет. В тот момент Матильда училась на биохимика. Об этом пишет Kp.Ru.

«Было время, когда вечеринки у нас заканчивались в шесть утра, а в восемь я уже шла на пары в институт. Но в какое-то время моя убедительность взяла верх, и он завязал с алкоголем — это была большая победа», — вспоминает она.

Матильда призналась, что в разговоре с бывшим супругом нашла эффективные аргументы и заставила его отказаться от употребления алкоголя. Она предложила Шнурову воздержаться от употребления спиртных напитков в течение года, чтобы «все поры очистились, все клетки обновились».

«И через год воздержания он сказал: «Я не понимаю, как раньше жил, что это было вообще», — поделилась Матильда, заметив, что пыталась отвлечь Шнурова от желания выпить запечной в духовке курицей.

Ранее в интервью Ксении Собчак Матильда впервые рассказала о разводе со Шнуровым. Она сравнила отношения с большим домом, который стал постепенно разваливаться. По словам Матильды, не было какого-то переломного момента, после которого пара решила расстаться.