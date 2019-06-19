Оператор «Северного потока — 2» отреагировал на слушания в Дании по оценке маршрута

В швейцарской компании Nord Stream 2 AG не ожидают сегодня никаких конкретных результатов от слушаний по оценке маршрута газопровода. Об этом официальный представитель компании-оператора газопровода «Северный поток — 2» Йенс Мюллер заявил в интервью Федеральному агентству новостей.

Датское энергетическое агентство 15 мая представило на рассмотрение общественности отчет об оценке воздействия на окружающую среду по маршруту морского газопровода «Северный поток — 2», разрабатываемого компанией Nord Stream 2 юго-восточнее датского острова Борнхольм. Сегодня в городе Ренне на Борнхольме проходят общественные слушания.

«В соответствии с правилами, власти должны пригласить общественность для участия в принятии экологических решений, — объяснил Мюллер. — С этой целью Датское энергетическое агентство еще в мае опубликовало информацию о заявке и отчет об оценке потенциальных неблагоприятных воздействий на окружающую среду на веб-сайте агентства и должно дать не менее восьми недель для консультаций с общественностью».

Для этой конкретной заявки и отчета от Nord Stream 2 период общественных консультаций длится с 15 мая по 10 июля для национального обсуждения и до 17 июля по международному протоколу Espoo. Во время публичных консультаций общественность, а также экологические неправительственные организации могут высказать свои замечания или возразить против заявления и отчета об оценке воздействий на окружающую среду, говорят в пресс-службе компании.

«Сегодняшние слушания в Ренне являются частью процесса с участием общественности, что дает заинтересованным сторонам возможность дополнить свои письменные замечания и обсудить вопросы в отношении заявки и отчета об оценке воздействий на окружающую среду, — пояснил Мюллер. — Эти слушания — лишь один из элементов, и мы не ожидаем конкретных результатов от этого процесса. Поэтому после этого мы не планируем публиковать какие-либо пресс-релизы или заявления».

Ранее в Nord Stream 2 AG заявляли о том, что считают незаконной позицию Дании, отказывающейся выдать разрешение на прокладку «Северного потока — 2» у своих берегов в Балтийском море.

В соответствии с разрешениями, полученными в четырех странах, продолжается строительство газопровода «Северный поток — 2» в России, Финляндии, Швеции и Германии. Уже уложено более половины от общей протяженности газопровода. По оценкам экспертов, проект обеспечит надежное и более выгодное энергоснабжение стран Европейского союза, многие из которых высказались за строительство газопровода на их территории.

Тем не менее ряд стран, в частности, Украина и США, выступают против строительства «Северного потока — 2». Вашингтон пытается продвинуть идею экспорта своего сжиженного газа в Европу, а Киев опасается потерять доходы от российского транзита.