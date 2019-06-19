Поклонская назвала возможные темы прямой линии с Путиным

Москва, 19 июня. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская предположила, какие темы будут затронуты на очередной прямой линии с президентом РФ Владимиром Путиным.

Поклонская в интервью «ПолитЭксперту» подчеркнула, что прямая линия показывает, что президент России близко общается с населением и лично принимает решения по отдельным случаям, о которых говорят простые люди.

По мнению депутата, тематика вопросов в этом году не будет кардинально отличаться от предыдущих передач.

«Это и социальные (вопросы), и уровень жизни, чванство чиновников, коррупция, работа судов, следственных органов. И ряд других вопросов», — цитирует слова Поклонской ForPost.

Прямая линия с президентом РФ пройдет в этом году в 17-й раз. Трансляцию будут вести Первый канал, «Россия 1», «Россия 24», ОТР, «Радио России», «Маяк» и «Вести FM», сообщала «Газета.ру». Также Федеральное агентство новостей запустит текстовую онлайн-трансляцию. Телевизионная программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» начнется ровно в 12.00 по московскому времени 20 июня.

К среде на прямую линию поступило более миллиона вопросов. Как сообщал RT, всего поступило 1 053 326 вопросов, в том числе 616,5 тыс. по телефону и 291,3 тыс. смс-сообщений.

Отметим, что многие вопросы компетентные органы начали решать еще до начала программы. Так, в среду следователи начали проверку после обращения на прямую линию жителей городов Серов и Асбест Свердловской области из-за аварийного состояния жилых домов. По словам жителей, местные власти долгое время игнорируют проблему и не предпринимают мер для переселения жителей.