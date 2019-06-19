Появилось видео с покидающим заседание Госдумы Жириновским

Москва, 19 июня. Появилась видеозапись, на кадрах которой запечатлено, как лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский покидает заседание Госдумы. Политик ушел из зала после отказа парламентариев принимать законопроект об упрощенном получении гражданства РФ для иностранцев русского происхождения.

Видео опубликовал телеканал «РЕН ТВ».

Депутатов Госдумы, которые присутствовали на заседании и не поддержали проект закона, Жириновский назвал «предателями».

«Вам будет стыдно. Возьмите стенограмму и сохраните для потомков, чтобы они знали, что бабушка или дедушка в очередной раз отказали русским в ускорении принятия гражданства», — заявил лидер ЛДПР.

Он добавил, что ему «противно находиться» в одном помещении с депутатами, которые отклонили законопроект, и покинул заседание.

Ранее сообщалось, что Госдума на заседании 19 июня рассматривала предложенный ЛДПР проект закона, который предусматривал упрощение порядка получения гражданства России для тех иностранцев, которые документально могут подтвердить свое русское происхождение. При этом Жириновский заявлял, что законопроект был внесен в Государственную думу три года назад.

Парламентарий Эрнест Валеев в беседе с Федеральным агентством новостей объяснил, почему предложенный лидером фракции ЛДПР документ не был поддержан на заседании. Он отметил, что этот проект закона не учитывал многие нюансы. Кроме того, добавил депутат, законопроект противоречит Конституции РФ, так как нельзя по национальному признаку отдавать кому-либо преимущество. По мнению Валеева, подобный документ могли бы рассмотреть, если бы он касался не только представителей русской национальности.