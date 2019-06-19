Онищенко предупредил об опасности использования против России «боевых» вирусов

Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко обеспокоен новыми массированными атаками на Россию со стороны Запада. Это и торпедирование Соединенными Штатами Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), и новые вбросы о якобы «причастности» граждан РФ к крушению малайзийского Boeing-777 летом 2014 года, и другие не менее опасные вызовы.

По мнению парламентария, создаваемым информационным шумом США и их союзники пытаются отвлечь общественное мнение от собственных грязных дел — в том числе от планов окружить Россию сетью военных лабораторий, предназначенных для разработки биологического оружия, прямо запрещенного Конвенцией о запрещении бактериологического и токсинного оружия (КБТО), подписанной в 1972 году. Своими тревогами, связанными с появлением у наших границ опаснейших «боевых» вирусов, Онищенко поделился с читателями в авторской колонке для Федерального агентства новостей.

США могут использовать против России «боевые» вирусы. Колонка Геннадия Онищенко

В очередной раз возвращаюсь к проблеме создания вокруг нашей страны сети военно-биологических баз США. Задача, которую они выполняют, — разработка наступательного потенциала, цель которого — биологический терроризм, в том против нашей страны.

Биологический терроризм — это не мнимая опасность. Это попытки подрыва экономики России, это возможный тяжелый урон здоровью наших граждан.

Напомню, военные лаборатории США уже построены в Грузии, в Азербайджане, в Казахстане, на Украине. Что касается Грузии, то все попытки официального Тбилиси ввести в заблуждение общественное мнение, что эти лаборатории работают исключительно на поддержание здоровья населения, вызывают у специалистов только смех. На самом деле ничего общего с исследованиями на благо страны работа этих лабораторий не имеет. Именно Грузию Соединенные Штаты наиболее активно используют как плацдарм для военных разработок в сфере бактериологического и токсинного оружия.

Все очень серьезно

Мы проанализировали открытые источники за 25 лет, в которых рассказывается о разработках, которые ведутся в различных западных лабораториях. И нам открылось много «интересного», если не сказать — пугающего.

Во-первых, из анализа научных статей, вышедших на Западе об исследовании различных заболеваний, ясно, что принятая по инициативе СССР, США и Великобритании Конвенция о запрещении бактериологического и токсинного оружия (КБТО) западными странами не выполняется. Военно-биологический потенциал США, Британии и их вассалов — только наращивается.

Опасные опыты проводятся не только головными структурами Пентагона, но и их многочисленными подразделениями, в том числе работающими на территории других стран и имеющими там свои лаборатории и многочисленные филиалы.

Это, например, американский армейский научно-исследовательский институт имени Уолтера Рида. Это институт медицинских исследований инфекционных болезней армии США, который открыл филиал в Грузии. Это центр исследований военно-морского флота США и его многочисленные филиалы, разбросанные по всему миру.

Таких центров и лабораторий уже десятки, если не сотни.

В частности, нас крайне заинтересовали исследования западных ученых, касающиеся природно-очаговых арбовирусных инфекций. (Арбовирусы — группа вирусов, переносчиками которых являются членистоногие. — Прим ФАН).

Американские лаборатории и их многочисленные филиалы изучали распространение этих инфекций на всех континентах, где они зафиксированы. Но нас, естественно, больше всего интересовали работы, которые касались Европы и Азии — то есть проводились у самых у границ России.

Мы нашли около сотни исследований на эту тему. Видимо, этот вопрос крайне волнует американских военных специалистов самых разных специальностей: от микробиологов и вирусологов — до ветеринаров. Исследователей особенно интересовали всевозможные переносчики арбовирусных инфекций: комары, клещи, даже мухи.

Распространением арбовирусов занимались как сами американские военные специалисты, так и структуры и организации, работающие на субподряде. Эти структуры находятся как в странах НАТО (британская армия, бундесвер и так далее), так и в учреждениях, построенных американцами на территории бывшего СССР, у границ России.

Отмечу очень важный момент. Среди исследований мы обнаружили статьи, как использовать беспилотные летательные аппараты для транспортировки зараженных вирусами членистоногих и выпускания их в определенных местах.

Все это крайне настораживает.

Исследования проводились с ВИЧ/СПИД, вирусами гепатита, в том числе гепатита B, с зоозонными лихорадками — долины Рифт в Уганде, Западного Нила, Эбола и др. Исследовались различные виды энцефалитов и другие опасные заболевания, которые могут переноситься в том числе насекомыми. В частности, есть опубликованные работы о получении положительных результатов при попытке сделать комаров переносчиками гепатита B.

Отмечу, эти исследования проводились не только в военных лабораториях. В изученных нами работах описаны также полевые эксперименты с опаснейшими возбудителями. Все это крайне опасно и серьезно: подобные наработки могут быть использованы не только как биологические рецептуры для военных целей, все это легко может попасть в руки террористов.

Противостоять новым вызовам

Не случайно в столице Киргизии Бишкеке на недавнем саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии президент России, говоря о борьбе с терроризмом, впервые отметил, что необходимо обращать самое пристальное внимание на химические и биологические разработки, как на вид оружия массового поражения.

Это еще раз подчеркивает, что в рамках концепции, которая называется «Основы государственной политики в области обеспечения химической и биологической безопасности Российской Федерации», мы должны укреплять национальную систему противодействия таким угрозам. Мы также должны активно поднимать эти вопросы на международном уровне: на всевозможных площадках, используя весь наш арсенал, как научный, так и политический.

Кроме того, федеральные органы исполнительной власти, отвечающие за нашу биологическую безопасность, должны в большей степени опираться на накопленный в нашей стране опыт защиты от подобных угроз. В таких вопросах нет места эпизодическим реакциям на отдельные частные случаи. Такой устаревший подход только тормозит модернизацию системы нашей защиты и распыляет наши возможности в противодействии совершенно очевидному наращиванию активных военных разработок Запада, направленных против России.

В этих вопросах нам нужен системный подход, нужны быстрые и неординарные меры, в том числе по изобличению планов наших врагов. Замалчивание и благодушие тут недопустимы. Мы просто обязаны адекватно реагировать на подобные вызовы.

Геннадий Онищенко специально для ФАН