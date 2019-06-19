В Госдуме заявили, что РФ не считает себя связанной принятыми в ПАСЕ решениями

Москва, 19 июня. Россия не считает себя связанной решениями и резолюциями, которые были приняты в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) во время приостановления работы российской делегации. Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

«Мы не считаем себя связанными этими решениями и резолюциями», — цитирует слова парламентария РИА Новости.

Ранее стало известно, что Россия сформировала свою делегацию в ПАСЕ: в ее состав должны войти семь членов Совета Федерации и 11 депутатов Госдумы. Позже вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников сообщил, что Совет Государственной думы утвердил текст заявки на подтверждение полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее СЕ. Она будет подана, если Ассамблея 24 июня примет резолюцию, которая гарантирует неприкосновенность ключевых прав делегаций.