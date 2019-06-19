Шойгу рассказал об участии военно-транспортной авиации ВКС РФ в спецоперации в Сирии

Москва, 19 июня. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что почти 100% экипажей военно-транспортной авиации ВКС РФ приняли участие в операции в Сирии.

По его словам, 98% экипажей военно-транспортной авиации ВКС РФ получили боевой опыт благодаря участию в специальной операции на территории Сирии. Кроме того, в операции были задействованы летчики оперативно-тактической и армейской авиации.

«На сегодняшний день в ней (операции в Сирии — Прим. ФАН) приняли участие: 90% экипажей оперативно-тактической и армейской авиации, 98% экипажей военно-транспортной авиации, 60% экипажей дальней авиации, 32% специалистов противовоздушной обороны», — пояснил Шойгу.

Глава Минобороны РФ также добавил, что использование Воздушно-космических сил РФ в сирийской операции позволило реализовать поручения президента России Владимира Путина о совершенствовании боевых возможности ВКС РФ и повышении уровня подготовки летчиков, передает ТАСС.