СК РФ проверяет обращение к Путину из-за аварийного жилья в Асбесте и Серове 

Москва, 19 июня. Следователи начали проверку после обращения на прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным жителей городов Серов и Асбест из-за аварийного состояния жилых домов, сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Жители нескольких домов по улице 8 Марта в городе Асбесте и по улицам Белореченской и Паровозников в городе Серове записали видеообращения к главе государства. По их словам, местные власти долгое время игнорируют проблему.

Два жилых дома по улице 8 Марта в Асбесте были признаны аварийными несколько лет назад. При этом сроки расселения постоянно переносятся. В домах протекает крыша, покосились стены, провисают потолки, отсутствует надлежащее водоснабжение. Похожие условия сложились в домах по улицам Белореченской и Паровозников в Серове.

По мнению следователей, эти данные могут попадать под статью о ненадлежащем исполнении обязанностей должностными лицами. Следователи после проведенной проверки примут процессуальное решение.

Прямая линия с Владимиром Путиным выйдет в эфир 20 июня в 12.00 по московскому времени. Программа будет транслироваться в прямом эфире телеканалов Первый, «Россия 1», «Россия 24», «НТВ», «ОТР», «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». Как сообщала «Газета.ру», Первый канал и «Россия 1» отвели на прямую линию три часа.

По состоянию на 18 июня на прямую линию с Владимиром Путиным поступило 1,18 миллиона вопросов.

Очередная прямая линия станет 17-й по счету. Первый эфир состоялся в декабре 2001 года, он длился почти 2,5 часа. Последующие прямые линии длились от трех до четырех часов. Прошлогодняя прямая линия длилась почти 4,5 часа, за это время президент ответил на 73 вопроса.