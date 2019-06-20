Сирия 20 июня 07.00: курды подавили тюремный бунт в Дейр-эз-Зоре, Турция уничтожает историю в Африне

Сирия, 20 июня. В провинции Дейр-эз-Зор произошел тюремный бунт из-за жестокости курдских охранников, житель Голанских высот вышли на митинг против Израиля, саудовский министр побывал в Ракке. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Сирийская свободная армия» (ССА) и союзные силы: вели раскопки исторических мест на севере Алеппо.

«Исламское государство1» (ИГ1, ИГИЛ1, запрещено в РФ): атаковало курдские силы в Ракке.

Курды: арестовали воров мотоциклов в Дейр-эз-Зоре, подавили тюремный бунт под Аль-Касрой, погибли при подрыве СВУ на севере Ракки.

Провинция Алеппо

Боевики протурецких формирований «Свободной сирийской армии» (ССА) занимаются уничтожением исторического наследия Сирии, утверждают курдские источники в Twitter (@afrinactivists). Источник приводит фотографии телля (холма, какие образуются на местах древних поселений) в районе населенного пункта Дейр-Баллан близ города Джандарис в провинции Алеппо.

Курдские активисты утверждают, что турецкие военные и боевики ССА варварски разрывают холм с помощью тяжелой техники и увозят обнаруженные исторические артефакты для уничтожения или продажи. По версии курдов, действия турецких оккупационных сил нацелены на стирание культурного своеобразия региона и «оттоманскую колонизацию».

Провинция Хомс

Еще одна группа сирийских беженцев выбралась из лагеря «Эр-Рукбан», находящегося в американской зоне оккупации на юге провинции Хомс, через гуманитарный коридор «Джлеб». Как сообщает сирийское государственное агентство SANA, несколько десятков семей смогли одолжить где-то в лагере грузовики и автомобили и добраться до границы 55-километровой «зоны деконфликтации», где под защитой США действует несколько террористических групп «Новой сирийской армии».

Провинция Дейр-эз-Зор

Курдские силы безопасности арестовали двух воров, воровавших мотоциклы в провинции Дейр-эз-Зор. Источник в Twitter (@_Caki__) утверждает, что воры и арестованные вместе с ними сотрудники автомастерских воровали мотоциклы в городе Аль-Касра, чтобы потом превратить их мотоциклетные бомбы. В общей сложности было похищено девять мотоциклов.

Между тем в районе того же города Аль-Касра боевики проамериканской коалиции «Демократические силы Сирии» (SDF) столкнулись с бунтом в тюрьме. Как сообщает Step News Agency, бунт произошел в тюрьме в населенном пункте Джезира аль-Миладж к западу от Аль-Касры. В тюрьме содержатся около 70 человек, большинство из них — члены арабских племен, задержанных в ходе недавних акций протеста, а также за воровство и по обвинениям в причастности к «Свободной сирийской армии» (ССА). Причиной бунта стали оскорбления и издевательства над заключенными, а также пытки голодом и обливанием водой. Во время бунта пострадали пятеро охранников, они были сильно избиты.

После того как боевики SDF не справились с бунтом, вступили в дело курдские силы безопасности «Асайиш». Им удалось уговорить заключенных успокоиться — им пообещали проследить, чтобы с ними не обращались дурно, а также выпустить всех уже допрошенных заключенных в течение следующей недели.

Провинция Ракка

Террористы из группировки «Исламское государство» (ИГИЛ) заявили, что убили трех боевиков курдских «Отрядов народной самообороны» (YPG), когда те ехали из центральной части провинции Ракка на юго-запад. Как сообщает аналитический источник в Twitter (@jacksanders1965), нападение произошло после того как курды закончили операцию против ИГИЛ при воздушной поддержке США.

Между тем в Ракке побывала высокая делегация из Саудовской Аравии во главе с государственным министром Тамером аль-Субханом, сообщает Step News Agency. Саудовский министр встретился с курдским «гражданским советом Ракки» под охраной сил международной коалиции.

Новостной источник в Twitter (@MasarPressNet) сообщает о погибших и раненых среди курдских боевиков после подрыва на импровизированном взрывном устройстве в районе моста Шанина на севере Ракки.

Провинция Хама

Новостной источник в Twitter (@MasarPressNet) сообщает, что на север провинции Хама на помощь САА направлены подкрепления из числа сотрудников Воздушной разведки Сирии.

Провинция Хасака

На востоке Сирии продолжаются разрушительные пожары в полях зерновых, уничтожающие десятки гектаров посевов. Как сообщает новостной источник в Twitter (@baladinetwork), в провинции Хасака молодой человек по имени Исмаил Азиз погиб от ожогов, полученных в ходе тушения пожаров. Отмечается, что курдские администрации оценивают стоимость уничтоженных пожарами посевов на северо-востоке Сирии в 19 млрд сирийских фунтов (36,9 млн долларов).

Провинция Эль-Кунейтра

Жители Голанских высот — оккупированной Израилем части сирийской провинции Эль-Кунейтра — вышли на масштабную акцию протеста против планов Израиля по колонизации захваченной территории. Как сообщает сирийское агентство SANA, в акции участвуют жители населенных пунктов Маджал-Шамс, Баката, Айн-Кунейя и Масада.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)