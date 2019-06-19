Беглый олигарх Ходорковский открыто поддерживает скандального депутата Резника

Санкт-Петербург, 19 июня. Скандально известный депутат петербургского Закса Максим Резник и беглый олигарх Михаил Ходорковский могут быть тесно связаны, о чем свидетельствует поддержка щедрым спонсором российской оппозиции ближайших соратников парламентария.

Резник еще со времен членства в партии «Яблоко» активно продвигает либеральную повестку. Он критикует власть и раздает интервью СМИ, которые получают финансирование от иностранных структур, существующих на деньги Конгресса США и «МБХ». Последнее, что примечательно, принадлежит Ходорковскому.

Среди хороших знакомых Резника председатель движения «Открытая Россия», признанного в РФ нежелательным, Андрей Пивоваров. Они несколько раз появлялись вместе на мероприятиях, а в 2016 году Пивоваров на выборах в Закс конкурировал с Резником, однако проиграл и не заполучил желаемый мандат. В жизни, однако, мужчины продолжили общение. Например, в прошлом году, когда Пивоваров был задержан за организацию незаконного шествия, Резник подписал обращение с требованием его немедленного освобождения.

Кроме того, 1 мая Пивоваров принял участие в демонстрации, которая закончилась для него арестом на 10 суток, а для Резника наркоскандалом. Как отмечает Nation News, депутат Закса всегда желанный гость на пивоваровских мероприятиях. К примеру, на форуме «Свободные люди», организованном 12 июня, Резник отметился в качестве спикера.

Из того, что Резнику всегда предоставляют слово на ресурсах Ходорковского, можно догадаться, что только медийной поддержкой покровительство Ходорковского не ограничивается. Беглый олигарх открыто заявляет, что после того, как вышел на свободу и покинул Россию, продолжает заниматься вопросами «демократии и коррупции» в РФ, естественно, не упоминая при этом об украденном им 51 миллиарде рублей, на который он и совершает подрывную деятельность против бывших соотечественников.

Не только эти вопросы «решает» Ходорковский. К примеру, в 2016 году «Открытая Россия», которой он руководит, поддержала нескольких жителей Северной столицы на выборах в городской парламент. Среди них были и соратники Резника — в частности помощник Александр Шуршев и лидер молодежного движения «Весна», печально известного оргиями с подростками, Николай Артеменко, который также был помощником депутата в Заксе.

Артеменко впоследствии ушел из «Весны» и организовал новое молодежное движение «Время», уступив свой пост другому помощнику депутата Резника в Заксе, Богдану Литвину. Решение Артеменко вызвало панику, его соратники волновались о финансовой стороне вопроса, однако «Весна» все же продолжила свою деятельность. Очевидно, на средства щедрого беглого олигарха.

Стараниями Резника, в прошлом учителя истории, первые шаги в политической работе сделал также и руководитель «Молодежной правозащитной группы» Максим Иванцов. ЛГБТ-активист в свое время работал помощником депутата в Заксе, а также долгие годы действовал по необычной схеме: он устраивался на работу учителем сразу в несколько петербургских школ, учащимся которых проводил уроки «радужного мышления». Такая методика по «воспитанию толерантности» возмущала родителей, и вскоре Иванцова увольняли. Резник при этом ничего плохого в разделении школьников на «геев и фашистов» не видел и регулярно заступался за соратника.

«Молодежную правозащитную группу» в 2018 году признали иноагентом – выяснилось, что организация получала финансирование из Нидерландов. Учитывая тот факт, что Иванцов в свое время состоял в движении «Оборона», которое активно поддерживало Ходорковского в период его заключения, можно предположить, что именно олигарх снабжал его новую организацию деньгами из Голландии, где руководитель «Открытой России» и сейчас часто бывает и выступает с лекциями.

Таким образом, учитывая хорошие отношения Резника с подопечными Ходорковского, а также его солидный политический опыт, можно быть уверенным, что депутат, если лишится работы после прогремевшего наркоскандала с его участием, без хорошего дохода не останется.

Напомним, руководителя «Открытой России» Ходорковского разыскивают по делу об убийстве в 1998 году мэра Нефтеюганска Владимира Петухова. Нахождение за пределами страны не мешает ему управлять так называемой «Открыткой» и финансировать ее деятельность с помощью зарубежных спонсоров.

Наркотический скандал с участием депутата Закса от «Партии роста» Резником начал набирать обороты в начале мая, когда «Невские новости» опубликовали видео, на котором парламентарий раскуривает на балконе папиросу, предположительно, с запрещенными веществами. Во время курения у него возник сильный кашель, характерный для курильщиков марихуаны.

Видео вызвали широкий общественный резонанс. Подозрения общественности в отношении Резника усугубились тем, что депутат отказался пройти тест на наркотики.

Позже журналисты обнаружили на Avito объявление о продаже куртки, размещенное от имени жены депутата Ксении Казариной. Они приобрели вещь, принадлежавшую ему, и передали правоохранителям, которые обнаружили в карманах следы наркотических веществ.

Депутат впоследствии сбежал в Чехию, а затем выяснилось, что вернувшись в Северную столицу, он избил жену, и женщина была вынуждена обратиться за медицинской помощью.

Ранее стало известно что петербургские активисты собрали более 10 тысяч подписей за лишение мандата попавшего в центр наркоскандала депутата. Общественники передали подписи в Законодательное собрание Северной столицы.