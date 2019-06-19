«Нива» влетела в остановку в Сочи, есть жертвы

Сочи, 19 июня. Внедорожник «Нива» на полной скорости влетел в остановку общественного транспорта в Лазаревском районе Сочи. В результате происшествия погибла женщина и ребенок. Еще один ребенок (находится в коме) и один взрослый получили ранения.

Как сообщает портал Nation News, машина направлялась по трассе «Джуба» и врезалась во впередиидущий автомобиль Mitsubishi. От удара водитель «Нивы» потерял управление и совершил наезд на остановку.

Согласно предварительным данным, погибшая женщина была матерью впавшего в кому восьмилетнего мальчика, а погибший десятилетний мальчик приходился сыном женщине, которая попала в больницу. Врачи при первичном осмотре зафиксировали у нее множество ссадин, однако медицинское обследование она еще не проходила.

Напомним, что похожее происшествие произошло в мае в Петербурге, когда иномарка, пытаясь избежать столкновения с другой машиной, протаранила остановку общественного транспорта. По счастливой случайности в ходе ДТП никто не пострадал.