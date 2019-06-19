Комиссия при детском омбудсмене подготовит поправки по поддержке выпускников детдомов
Москва, 19 июня. Детский омбудсмен Анна Кузнецова сообщила, что специальная комиссия при уполномоченном при президенте по правам ребенка подготовит пакет поправок в законодательство, согласно которым будет усовершенствована поддержка выпускников детских домов.
По словам детского омбудсмена, в настоящее время ни одно ведомство не занимается реализацией мер поддержки выпускников детских домов. Кузнецова заметила, что одни проблемы касаются министерства просвещения РФ, а другие — министерства труда и других ведомств. Соответствующее заявление прозвучало на совещании по совершенствованию законодательства в части постинтернатного сопровождения сирот.
Детский омбудсмен предложила сформировать специальную временную комиссию, которая будет функционировать при уполномоченном по правам ребенка. Кузнецова сообщила, что важно внести поправки в федеральный закон «Об основах социального обслуживания граждан».
Также уполномоченный при президенте по правам ребенка предложила «предоставлять преимущественное право сиротам при поступлении в кадетские и суворовские училища».
«Мы предлагаем внести в законодательство изменения, позволяющие детям-сиротам с ограниченными возможностями здоровья, имеющим свидетельство об обучении, получать дальнейшее образование по программам профессиональной подготовки», — подчеркнула Кузнецова.
По ее словам, необходимо разработать специальные условия приема на обучение в средние профессиональные учреждения. В частности, речь идет о доступных образовательных курсах.
Кузнецова, кроме этого, представила статистику Роструда, согласно которой в минувшем году почти 450 детей, оставшихся без попечения родителей, обратились в службу занятости, из них только восемь тысячи были трудоустроены. Поэтому, по словам детского омбудсмена, важно внести изменения в законодательство «в части разработки и реализации региональных программ, предусматривающих мероприятия по содействию занятости и организации временного трудоустройства выпускников сиротских учреждений».
Идею создания специальной комиссии при уполномоченном по правам ребенка поддержала первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова. Она заявил о своей готовности принять активное участие в ее работе.