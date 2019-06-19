МИД РФ ответил на доклад о крушении рейса Boeing 777 (MH17) в Донбассе. События дня. ФАН-ТВ

Малайзийский Boeing

Совместная следственная группа (ССГ) в Нидерландах показала новые материалы по громкому делу о крушении самолета Boeing-777 в Донбассе. Комиссия представила доклад, где упоминаются четверо подозреваемых: три россиянина и один украинец. В прошлом году следствие заявило, что еще в прошлом году самолет якобы сбили ракетой из российского ЗРК «Бук». Впрочем, саму Россию, как это водится, к расследованию не допустили и полностью игнорировали данные нашей стороны. Делом занялись Украина, Бельгия, Австралия, Малайзия и Нидерланды. В Госдуме считают этот процесс полностью политизированным:

«За это время могли действительно пропасть важные улики и доказательства, которые могли бы показать, кто на самом деле виновен в этой катастрофе, в этой трагедии, поэтому честное объективное расследование, я думаю, не будет произведено. Потому что Запад не привык признавать свои ошибки, не привык признавать то, что действительно они не правы и процесс был сделан чисто по политическим мотивам, поэтому мне кажется, что правды будет очень трудно добиться», — считает Артем Туров, депутат Госдумы РФ.

«Заявления, озвученные Совместной следственной группой в ходе пресс-конференции 19 июня о якобы причастности российских военнослужащих к катастрофе малайзийского Боинга МН17, не могут вызвать ничего, кроме сожаления. Все это подтверждает высказанные нами ранее опасения о предвзятости и однобокости ведущегося процесса», — заявило Министерство иностранных дел России.

Boeing-777, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур разбился 17 июля 2014 года. Но причины катастрофы, жертвами которой стали 298 человек, по-прежнему окутаны тайной. К слову, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад ранее заявлял, что доказательств о вине России явно недостаточно, ведь ракета, сбившая лайнер, могла быть и на вооружении Украины, а само уголовное дело изначально видело целью «повесить преступление на русских». Впрочем, окончательные итоги станут известны позже, когда начнется суд 9 марта 2020 года. Следствие утверждает, что фигурантов станет больше. На сколько именно — пока не известно.