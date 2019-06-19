МИД РФ ответил на доклад о крушении рейса Boeing 777 (MH17) в Донбассе. События дня. ФАН-ТВ

Малайзийский Boeing
Совместная следственная группа (ССГ) в Нидерландах показала новые материалы по громкому делу о крушении самолета Boeing-777 в Донбассе. Комиссия представила доклад, где упоминаются четверо подозреваемых: три россиянина и один украинец. В прошлом году следствие заявило, что еще в прошлом году самолет якобы сбили ракетой из российского ЗРК «Бук». Впрочем, саму Россию, как это водится, к расследованию не допустили и полностью игнорировали данные нашей стороны. Делом занялись Украина, Бельгия, Австралия, Малайзия и Нидерланды. В Госдуме считают этот процесс полностью политизированным:
«За это время могли действительно пропасть важные улики и доказательства, которые могли бы показать, кто на самом деле виновен в этой катастрофе, в этой трагедии, поэтому честное объективное расследование, я думаю, не будет произведено. Потому что Запад не привык признавать свои ошибки, не привык признавать то, что действительно они не правы и процесс был сделан чисто по политическим мотивам, поэтому мне кажется, что правды будет очень трудно добиться», — считает Артем Туров, депутат Госдумы РФ.
«Заявления, озвученные Совместной следственной группой в ходе пресс-конференции 19 июня о якобы причастности российских военнослужащих к катастрофе малайзийского Боинга МН17, не могут вызвать ничего, кроме сожаления. Все это подтверждает высказанные нами ранее опасения о предвзятости и однобокости ведущегося процесса», — заявило Министерство иностранных дел России.
Boeing-777, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур разбился 17 июля 2014 года. Но причины катастрофы, жертвами которой стали 298 человек, по-прежнему окутаны тайной. К слову, премьер-министр Малайзии Махатхир Мохамад ранее заявлял, что доказательств о вине России явно недостаточно, ведь ракета, сбившая лайнер, могла быть и на вооружении Украины, а само уголовное дело изначально видело целью «повесить преступление на русских». Впрочем, окончательные итоги станут известны позже, когда начнется суд 9 марта 2020 года. Следствие утверждает, что фигурантов станет больше. На сколько именно — пока не известно.
Россия на пути к ПАСЕ
Вопрос «быть или не быть» вновь встает перед Россией и ее участием в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров встретился с коллегой из Швейцарии Иньяцио Кассисом, они обсудили роль Москвы в ПАСЕ и пришли к обоюдному согласию: она должна полноправно вернуться в организацию:
«Большое внимание уделили ситуации в Совете Европы. Мы подчеркнули необходимость возвращения к тем принципам, которые заложены в уставе Совета Европы и которые были переподтверждены на майском заседании Комитета министров этой организации. Эти принципы заключаются в необходимости обеспечивать равные права для всех стран-участниц Совета Европы во всех органах этой структуры», — сказал Сергей Лавров, министр иностранных дел России.
Формально наша страна не покидала ПАСЕ, но заметно урезана в правах: потеряла ряд полномочий в ассамблее и, прежде всего, право голоса. Это произошло после крымских событий 2014-го и волны санкций от Запада. Тему их смягчения, кстати, вчера затронули немецкий канцлер Ангела Меркель и президент Украины Владимир Зеленский. Впрочем, условие назвали странное — выполнение минских соглашений. Лавров и Кассис также затронули этот вопрос.
«У нас общие позиции в необходимости полной последовательной реализации минского комплекса мер в интересах скорейшего преодоления внутриукраинского кризиса, но мы также обсудили те оценки, которые в этой связи высказываются некоторыми нашими западными партнерами, которые весьма своеобразно трактуют ситуацию с выполнением минского комплекса мер, связывая его полную реализацию исключительно с действиями российской стороны», — заключил Лавров.
«Мы хотели бы со своей стороны подчеркнуть, что Россия должна играть очень существенную роль на Европейском континенте, несмотря на определенные трудности и даже кризис, вызванный ситуацией на Украине — это повлияло и на присутствие РФ в Совете Европы. Речь идет о том, что это вполне законное желание и необходимость, чтобы Россия там присутствовала, и мы надеемся, что выход будет найден, во всяком случае, мы получали позитивные сигналы относительно этого», — сказал Иньяцио Кассис, глава федерального департамента иностранных дел Швейцарии.
Увы, санкции привели к тому, что Россия отозвала делегацию из ПАСЕ. Но вопрос ее полноценного возвращения может решиться уже совсем скоро — 24 июня на следующем заседании ассамблеи.
«Электрозаводская» драка
Драка, поножовщина, убийство и массовое бегство. Примерно так можно описать события, происходившие сегодня у метро «Электрозаводская» в Москве. В сети появилось видео с камер наблюдения: по неизвестным причинам между двумя мужчинами завязалась потасовка — один из них упал, а позже к бунтовщикам подбежали еще несколько человек. Закончилось все тактическим отступлением, ну, или погоней: по кадрам видно, как группа молодых людей в спешке забегает в метро. По данным СМИ, драка началась в ресторане «Иссык-Куль» на Большой Семеновской улице, где отдыхала компания приезжих из Средней Азии. Для одного из них конфликт закончился трагично — смертью от ножевого ранения, еще трое человек пострадали. Оперативники уже возбудили уголовное дело об убийстве. Известно, что мужчины были знакомы друг с другом, но повздорили, проще говоря «по пьяни». Впрочем, стал ли ударивший в голову алкоголь реальной причиной убийства, следствию еще предстоит выяснить. О задержанных оперативники тоже пока не сообщали.