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Названо условие подачи заявки на возвращение России в ПАСЕ

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Названо условие подачи заявки на участие России в ПАСЕ

Москва, 19 июня. Совет Госдумы утвердил текст заявки на подтверждение полномочий российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщил первый вице-спикер нижней палаты парламента Иван Мельников.

Он назвал условие подачи заявки на возвращение России в ПАСЕ.

«Подавать мы ее (заявку. — Прим. ред.) будем после изменений в регламент», — цитирует слова Мельникова РИА Новости.

Ранее стало известно, что Россия сформировала свою делегацию в ПАСЕ. В ее состав вошли семь сенаторов и 11 депутатов. 

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что Москва направит заявку на участие в сессии ПАСЕ, которая пройдет в июне, если Ассамблея 24 июня примет «без изъятий» резолюцию, которая гарантирует неприкосновенность ключевых прав делегаций. Он уточнил, что подпишет заявку вместе со спикером Совфеда Валентиной Матвиенко.

Напомним, отношения России и Совета Европы усложнились в 2014–2015 годах. Российскую делегацию лишили ряда прав из-за позиции по Крыму. Москва заявила о невозможности работы в таких условиях, и российские делегаты перестали участвовать в заседаниях ПАСЕ. В конце июня 2017 года РФ частично заморозила выплаты в бюджет организации до тех пор, пока полномочия ее делегации не восстановят. 

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Автор: Регина Пак
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