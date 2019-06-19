В Совфеде с иронией отреагировали на заявление Порошенко о Крыме

Бывший президент Украины Петр Порошенко допустил «отказ» Киева от претензий на Крым. Вместе с тем он предостерег своего преемника Владимира Зеленского от «опасных» решений.

«Это будет очень опасно для людей в первую очередь, потому что судьба новых политиков меня интересует гораздо меньше», — сказал Порошенко.

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в разговоре с корреспондентом Федерального агентства новостей подчеркнул, что Порошенко не является государственным деятелем, поэтому может позволить себе любые, даже самые одиозные заявления.

«Порошенко уже не президент, он может говорить что угодно. Он не является гарантом украинской конституции, поэтому может позволить себе любые высказывания», — говорит член верхней палаты парламента.

По мнению российского политика, заявление Порошенко невозможно воспринимать всерьез. Владимир Джабаров напомнил, что российский лидер Владимир Путин неоднократно подчеркивал, что Крым стал частью России навсегда.

«Я считаю, что слова Порошенко — обычный популизм. Крым останется российским вне зависимости от того, пожелает ли обратного Порошенко или не пожелает, — не без иронии заметил сенатор. — Вопрос по Крыму был закрыт в 2014 году, его даже поднимать не стоит».

Он также напомнил, что Порошенко неоднократно говорил о том, что сможет завершить войну в Донбассе «за пару недель», но в итоге бывший украинский президент лишь усугубил ситуацию в Донецкой и Луганской народных республиках.

«А главное, Порошенко еще в 2014 говорил о том, что необходимо решать конфликт в Донбассе. А в итоге развязал войну. Поэтому ни одному слову этого политика, который себя полностью дискредитировал, верить нельзя», — подытожил Владимир Джабаров.

Напомним, Крым снова стал частью Российской Федерации в 2014 году, соответствующее решение крымчане приняли на референдуме. Согласно итогам плебисцита, более 95% проголосовавших высказались за воссоединение с Россией.