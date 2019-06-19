Разработку новейшей ЗРС С-350 «Витязь» завершили в России

Москва, 19 июня. Министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что разработка новейшей зенитной ракетной системы С-350 «Витязь» завершена.

На коллегии Минобороны по вопросам реализации гособоронзаказа глава военного ведомства подчеркнул, что у С-350 повышенные огневые возможности.

«В этом году завершена разработка зенитной ракетной системы С-350 с повышенными огневыми возможностями», — подчеркнул Шойгу.

Отметим, С-350 «Витязь» — это российский зенитный ракетный комплекс средней дальности нового поколения. Планируется, что он заменит С-300ПС и Бук-М1-2. «Витязь» представляет собой ЗРК средней дальности нового поколения, ориентированный в первую очередь на борьбу с низколетящими воздушными целями: крылатыми ракетами, беспилотниками, самолетами и вертолетами. Боевая работа С-350 может вестись в полностью автоматическом режиме.

Главный редактор журнала «Арсенал Отечества», член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ полковник в запасе Виктор Мураховский в комментарии Федеральному агентству новостей объяснил, зачем Армии России понадобился «Витязь» и почему завершить создание ЗРК средней дальности нового поколения в России удалось лишь в 2019 году.