Сторонник Навального ранил ножом сотрудника полиции во время задержания

Москва, 18 июня. Неадекватный сторонник скандального блогера Алексея Навального ранил ножом сотрудника полиции во время задержания. Об этом сообщила кандидат в депутаты Мосгордумы, трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Киселева.

По словам Киселевой, сторонник Навального напал с ножом на волонтеров ее предвыборного штаба в Крылатском районе Москвы.

«На моих помощниц в Крылатском было совершено нападение! Разъяренный мужчина с ножом бросился на Аню и Кристину с криками «Хочу убивать волонтеров», — написала Киселева на своей странице в Facebook.

По ее словам, девушкам удалось увернуться от нападавшего, после чего неадекватный сторонник Навального начал резать ножом агитационный куб, а также газеты и листовки. Сотрудникам полиции удалось задержать нападавшего. При этом во время задержания он ранил полицейского ножом, передает NationNews.

Личность неадекватного сторонника Навального была быстро установлена. Им оказался бывший депутат Алексей Приходько. Он открыто поддерживает Алексея Навального, а также либералов из партии «Яблоко». В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по 119 статье УК РФ «Угроза убийством».