Кучма в Минске назвал условие снятия блокады с Донбасса

Минск, 19 июня. Украина готова будет рассмотреть снятие экономической блокады с республик Донбасса только после возвращения контроля над активами в данном регионе. Такое условие назвал Леонид Кучма, представитель Киева на переговорах в Минске.

«Вся наша работа должна быть дорогой с двусторонним движением, все процессы должны происходить исключительно на основе обоюдности», — передает слова Кучмы его пресс-секретарь Дарья Олифер в Facebook.

Снять экономическую блокаду с Донбасса впервые предложили 6 июня на заседании контактной группы по урегулированию гражданской войны на Украине. Идею Кучмы впоследствии скептически оценил глава Донецкой народной республики Денис Пушилин. Как отметил официальный представитель Народной милиции Луганской народной республики Андрей Марочко, снятие блокады на территории Донбасса может стать первым шагом к мирному урегулированию ситуации в регионе.

Впоследствии у здания администрации президента Украины Владимира Зеленского состоялась акция протеста против снятия блокады с республик. Экс-глава государства Петр Порошенко и вовсе заявил, что «никакой экономической блокады нет».

Напомним, еще в ноябре 2014 года Порошенко подписал документ, который стали называть «указом об экономической блокаде». По распоряжению Киева с территории Донбасса вывели госучреждения, тюрьмы и банки.

Выплату пенсий и заработных плат работникам бюджетной сферы региона Киев прекратил с середины лета 2014 года. В апреле 2015 года руководство ДНР и ЛНР стало самостоятельно выплачивать пенсии жителям республик, а с мая и заработные платы бюджетникам.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда Киев развернул против Донецкой и Луганской народных республик военную кампанию. Случилось это после того, как республики Донбасса объявили о своей независимости, не приняв государственного переворота. За несколько лет боевых действий, по данным ООН, погибли свыше 10 тысяч человек.