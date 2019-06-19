Американист: Трамп хочет прагматичных отношений с Россией, для нас это хорошо

Президент США Дональд Трамп начал официальную предвыборную кампанию: в его планах — остаться в Белом доме еще на один четырехлетний срок. Выступая перед сторонниками в Орландо (штат Флорида), Трамп, в частности, поставил себе в заслугу «жесткость» по отношению к России.

Ну что ж, спасибо Трампу, что он пришел к власти, и всяческих успехов на предстоящих выборах — говорят все, кто разбирается в хитросплетениях американской политики.

«Бодание» Трампа с Москвой, скорее, поза. На самом деле затяжной конфликт американского лидера с соперниками-демократами в попытке отбиться от обвинений в неоднократно опровергнутых связях с РФ не оставил Соединенным Штатам времени и сил на вмешательство во внутренние дела других стран, в том числе России, чем Вашингтон часто грешит.

Проигравшая Трампу на прошлых выборах Хиллари Клинтон явно была бы больше сосредоточена на внешней политике. Не исключено, что в этом случае России было бы сложнее вести независимую внешнюю политику, хотя нет никаких сомнений, что, кто бы ни занимал Овальный кабинет, Москва ни при каких обстоятельствах не уступит внешнему давлению.

Несмотря на объявленную «перезагрузку» отношений с РФ при 44-м президенте США Бараке Обаме по инициативе Хиллари Клинтон, эта перезагрузка не принесла никаких результатов в части улучшения американо-российских отношений. США по-прежнему вели агрессивную и экспансионистскую политику (Украина, Сирия) весь срок президентства Обамы. Одним словом, Хиллари Клинтон — политик, которому нельзя верить. Трамп, хоть ему далеко не все удается, по крайней мере, попытался наладить диалог между США и Россией…

Трамп для России — это в целом хорошо, считает ведущий научный сотрудник Центра исследований проблем безопасности РАН, американист-политолог Константин Блохин.

«Мало кто сомневался, что Трамп, как бы его ни ругали и ни называли клоуном, будет участвовать в новой президентской гонке, — отметил политолог в комментарии Федеральному агентству новостей. — Сегодня импичмент, о котором одно время говорили, маловероятен, а сам Трамп (после провала расследования Роберта Мюллера. — Прим. ФАН) в значительной степени укрепил свои позиции».

По словам американиста, замеры общественного мнения, согласно которым американцы отдают предпочтение наиболее вероятному сопернику Трампа — демократу и бывшему вице-президенту США Джо Байдену, нельзя считать релевантными.

«Все замеры сегодня скорее отражают глубокий раскол американского общества, — считает эксперт. — В «час икс», когда американцам нужно будет идти голосовать, сегодняшние рейтинги вряд ли будут определяющими».

Что касается России, то, несмотря на то, что формально российско-американские отношения ухудшились даже больше, чем при Обаме, Трамп — достаточно «удобный» для России политик, говорит Блохин.

«Трамп так или иначе пытается наладить отношения с нашей страной, другое дело, что ему мешает американский истеблишмент, который связывает ему руки», — говорит собеседник ФАН.

С Хиллари Клинтон в качестве президента нам было бы сложнее, считает политолог.

«При ней внутренняя политика США была бы, думаю, менее скандальной, что позволило бы Вашингтону усилить международное давление, в том числе на Россию. Политический кризис в США в наших интересах, так что даже по этой причине Трамп для нас выгоднее. Кроме того, Трамп смотрит на отношения с Россией с точки зрения прагматизма, без глобальной идеи гегемонии США, и это тоже для нас плюс», — считает американист.

Американские СМИ, истеблишмент и пресловутый (теперь уже бывший) спецпрокурор Роберт Мюллер возлагали вину за победу Трампа на выборах на российское «Агентство интернет-исследований». Что ж, если они правы и указанная организация действительно «помогла» американцам выбрать Трампа, можно ее только поблагодарить. Впрочем, Мюллер на этот счет ничего доказать не смог, после чего с позором покинул свой пост…

По словам Константина Блохина, сегодня в Вашингтоне ясно осознают, что США утрачивают свое превосходство и что главная угроза для Америки — это Китай.

Несмотря на разногласия между Москвой и Вашингтоном, встреча президента РФ Владимира Путина и Дональда Трампа, возможно, состоится уже в ближайшие дни. Это может произойти на саммите «Большой двадцатки», который пройдет в Осаке (Япония) с 28 по 29 июня 2019 года.

Очередные президентские выборы в США запланированы на 3 ноября 2020 года.